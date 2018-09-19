О чем мечтали погибшие в катастрофе Ил-20 в Сирии

Экипаж сбитого в небе Сирии Ил-20 уже известен поименно – по крайней мере если верить утечкам в прессе. Кто были эти люди? Как жили? О чем думали и мечтали? Некоторые сведения о членах экипажа и других военных, ставших жертвой авиакатастрофы в Сирии, уже начали появляться. Однако и по поводу этого списка есть ряд вопросов.

В среду в прессе были опубликованы имена 14 погибших при крушении самолета Ил-20, который был сбит сирийскими ПВО в результате «цепи трагических случайностей». Известно, что штат экипажа этого самолета-разведчика составляет 13 человек. Многие задаются вопросом, почему на борту оказалось больше людей?

Заслуженный военный летчик Владимир Попов пояснил газете ВЗГЛЯД: на борту Ил-20 кроме пяти летчиков (первый пилот, второй, штурман, радист, бортинженер), шести операторов и их руководителя в обязательном порядке также присутствует бортовой механик.

Остаются еще двое. «Это мог быть дополнительный инженерно-технический состав – те, кто обслуживает системы радиоразведки. Например, инженер эскадрильи по радиоэлектронному оборудованию. Это объясняет, почему на борту было больше людей, чем предусмотрено штатным расписанием», – сказал летчик.

Он добавил, что практика присутствия на борту Ил-20 дополнительных членов экипажа характерна для длительных полетов в отрыве от основной базы. «С Чкаловского улетели и работают в Сирии. Мало ли какие могут произойти отказы. Оборудование надо обслуживать, аппарату заряжать, списывать полученные данные, отдавать на дешифровку. Ил-20 – самолет с очень широкими возможностями, могут быть задачи даже по перевозке личного состава. Сам неоднократно летал на нем пассажиром», – рассказал Владимир Попов.

Минобороны пока не обнародовало официальные данные о личностях погибших и их биографиях. Список изначально появился на сайте «Рен-ТВ». Уже позже из публикаций в соцсетях и на различных сайтах стали известны подробности о некоторых из почти полутора десятков погибших.

Еще раз подчеркнем – в опубликованном списке 14 имен. Но первоначально сообщалось о 15 погибших. Простое «расхождение данных», неточность в вопросах о жизни и смерти? Пока на этот вопрос ответа нет.

Живого записали в список погибших

Если обратиться к списку, мы увидим на 14-м месте имя Андрея Сергеенкова. Но он, к счастью, жив.

«Никому не пожелаю пережить то, что я пережила за это время», – сказала Татьяна Сергеенкова корреспонденту «Комсомольской правды». В течение пяти ужасных часов Татьяна была уверена, что муж, скорее всего, погиб. Но вот – звонок от Андрея. «Судьба других людей из списка погибших мне неизвестна. Кроме нашего знакомого Алексея Седанова – он погиб», – рассказывает Татьяна.

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Андрей Сергеенков никогда не летал на Ил-20, говорит жена военного летчика. Кто же должен быть в списках вместо него? Неназванный источник «КП» отмечает, что вместо Андрея Сергеенкова в списках погибших должен был быть указан его «однофамилец с другим именем». Это добавляет неясности в историю. И еще раз отметим, говорилось, что на борту было не 14, а 15 человек.

«Неучтенный» пятнадцатый?

В Facebook появилась запись на странице Елены Алешиной: «Люди, у меня сын погиб на Ил-20, его сбила ракета. У меня нет сил даже плакать, я ору». Имени полковника Александра Алешина, сына генерал-майора Александра Алешина, нет в списке, но мать уверена – он был на борту.

«Он с детства хотел летать, но не пошел в летное. А потом, по стопам деда и отца – в ПВО. Его однажды летчик перевез в кабине самолета... Он был красивый, с белыми волосами», – цитирует Life слова Елены.

Запись из «Фейсбука» она удалила: «патриоты Украины» раскопали, что отец погибшего летчика был в Крыму весной 2014 года и «участвовал в аннексии». Поэтому «приверженцы европейского выбора» сочли возможным поглумиться над памятью погибшего пилота. По этическим соображениям мы не даем ссылку на страницу матери. Упомянем лишь, что в среду тело погибшего полковника Алешина доставят в Россию.

«Я не знала, что он в Сирии»

«Не могу подобрать слов...» – сказала корреспонденту волгоградского портала V1.ru Юлия, сестра военного летчика Константина Назарова. С братом она последний раз виделась полтора месяца назад. «В сентябре мы собирались с ним встретиться. Я не знала, что он в Сирии...» – говорит Юлия. «С детства разъехались учиться кто куда». Константин закончил Краснодарское высшее летное училище, потом – распределение в подмосковный Наро-Фоминск. «Но он старался собирать родных, сестер», которые живут и в Москве, и в Волгограде, рассказывает сестра летчика.

Константин не раз приезжал в родной городок Новониколаевск. «Мы жили напротив школы», – вспоминает Юлия. В этой же школе номер 2 он и учился, а после – приезжая в отпуска, навещал «альма-матер», рассказывал ученикам о своей профессии. «Видно, что любил свое дело. Всегда говорил с воодушевлением, рассказывал о самолетах, о том, как он летает», – рассказала корреспонденту РИА «Новости» директор школы Ольга Горемыкина. «Он мечтал стать летчиком еще в школе, занимался спортом, много уделял внимания физике, математике – предметам, которые нужны были для поступления...» – вспоминает педагог и добавляет: «Костя был очень светлым человеком».

Два года назад у Константина умер отец, и летчик приехал навестить свою маму. Приезжал с женой и маленькой дочкой Алисой. Сейчас ей пять. Расскажут ли ей о гибели отца? Матери Константина Назарова, со слов Юлии, еще не сообщили о гибели сына.

«Вечная память тебе, братишка»

Андрей Вечернин из «закрытого города» Лесной в Свердловской области вчера оставил короткую запись на странице Вконтакте: «Он был офицером Российской армии. Вечная память тебе, братишка».

Штурман Александр Вечернин – третий в списке погибших. Ему было 33 года. Александр родился в нынешней «загранице» – в белорусском Витебске. Связано это или нет, но одна из фотографий, которые опубликовал Андрей, – общий снимок экипажа Ил-20 на отдыхе, где-то в Белоруссии. «Настоящие офицеры», – подпись под фото из Сирии.

Семья Вечерниных переехала из братской республики на Урал, в город военных ядерщиков Лесной, который тогда назывался Свердловск-45. Он учился в Челябинском высшем военном авиационном училище штурманов, пишет челябинский сайт ЕАН. А после, так же как и Константин Назаров, служил и жил в Подмосковье, в Новом городке близ Кубинки. У погибшего летчика Андрея Вечернина остались жена и сын.

Виктор Квасенков, Московская область

Как пишет МК, ефрейтору Квасенкову было всего 24 года. Его страничка в соцсети пестрит сотнями ярких фотографий из мирной жизни. Еще два месяца назад молодой человек отдыхал на море со своей девушкой. Тогда же Виктор обновил статус на страничке: «Счастье есть, и оно именно сейчас. Ведь мы не знаем, что будет завтра».

Виктор родился в поселке Верхнеднепровский под Дорогобужем в Смоленской области. Все детство занимался спортом – дзюдо. Проходил срочную военную службу в 2013–2014 годах в Егорьевске Московской области. По окончании срочной службы продолжил служить по контракту в Вязьме, затем перевелся в Кубинку. В августе отправился в командировку в Сирию, третью по счету. В прошлом году награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии».

Сестра погибшего Наталья рассказала: в жизни Витя был добрым, жизнерадостным, отзывчивым человеком. Мечтал о счастливой семье, хотел детей. После командировки планировал подать со своей девушкой заявление в ЗАГС.

О ком-то из погибших широкой общественности стали известны лишь анкетные данные. Сергей Гаврютин из Ейска Краснодарского края, 33 года... Но вне зависимости от нашего знания о биографиях погибших отдадим долг памяти всем из экипажа Ил-20 по списку:

Сергей Гаврютин, Константин Назаров, Александр Вечернин, Тимофей Баранов, Павел Ткаченко, Александр Бурлака, Григорий Зиновьев, Денис Гордов, Роман Долматов, Виктор Квасенков, Алексей Седунов, Владимир Яковлев, Алексей Арзуманов. Возможно, летчик по фамилии Сергеенков. И, возможно, 15-й – полковник Александр Алешин.