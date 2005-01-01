Российские граждане уже гибли в войнах с Израилем

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18 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 18:32  |  vz.ru
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Почему Россия медлит с отказом от доллара

Американская валюта медленно, но сдувается в международных расчетахФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Чтобы ускорить процесс дедолларизации российской экономики, России надо активнее торговать в рублях, евро и юанях, считает глава ВТБ Андрей Костин. План избавления от американской валюты давно известен, однако исполнить его все никак не получается. Начать отказываться от доллара при продаже нефти и газа придется себе в убыток. Пойдет ли Россия на это ради более глобальной цели? Подробности...
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Почему российский Ил-20 попал под удар сирийской С-200

Российский Ил-20 стал жертвой «змеиных уловок» со стороны ИзраиляФото: RT на русском/Youtube
После почти 12-часовой паузы Минобороны РФ возложило вину за уничтожение российского самолета РЭБ в Сирии на Израиль. Именно маневры израильских F-16 привели к попаданию ракеты сирийских комплексов ПВО по Ил-20 с 15 военнослужащими. Каким образом израильские летчики подставили российский самолет под удар и какие последствия может вызвать эта трагедия? Подробности...
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ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

Модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ближайшие три года не сможет выходить в море. На прошедших выходных он встал в док на ремонт. Это событие делает еще более актуальным обсуждение того, какой именно корабль мог бы прийти «Кузнецову» на смену. Удивительно, что крайне нелепую идею по этому поводу озвучил авторитетный научный центр. Подробности...
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Германия опять раскалывается на ГДР и ФРГ

«Осси» помнят о том, что объединение Германии стало катастрофой для социальной сферы ГДРФото: AP/ТАСС
Германия кажется сильной, монолитной страной, только если смотреть на нее со стороны. Культурное и экономическое разделение на ГДР и ФРГ никуда не делось, потихоньку оформилось и политическое: пока «весси» поддерживают Меркель, «осси» выбирают «АдГ». А в последние годы старое противостояние Запада и Востока получило новый импульс – и становится острее с каждым днем. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями?

Виктор Алкснис, политический деятель
Сегодня Минобороны РФ рассказывает нам сказки о том, что израильские истребители прикрывались Ил-20, атакуя Латакию, и поэтому сирийцы сбили наш самолет. А почему же не осуществлялся контроль воздушного пространства над Средиземным морем? Подробности...
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Око за око, зуб за зуб!

Виталий Третьяков, главный редактор журнала «Политический класс»
Обман и подлость – исторически традиционные составляющие политики. Но до сих пор казалось, что у западных военных-то есть какая-то честь. Оказывается, у израильских военных ее нет. Подробности...
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Мы имеем дело с предельно циничными упырями

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Накопали про «Боинг»? Ну вот вам. Получите асимметричный ответ. CNN тут же делает вброс, что наш самолет сбит сирийцами по ошибке. Ну да, ну да. Все случайно. Подробности...
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      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
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        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
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        • Будут акции протеста, но без столкновений

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          Российские граждане уже гибли в войнах с Израилем

          Израильские F-16 десятки раз за последнее время наносили удары по территории Сирии   18 сентября 2018, 17:50
          Фото: Baz Ratner/Reuters
          Текст: Антон Крылов

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          Между Россией и Израилем немало противоречий в области политики на Ближнем Востоке, но в целом их отношения можно было назвать дружественными – вплоть до сегодняшнего дня, когда в небе над Сирией погиб Ил-20. Впрочем, это далеко не первый военный инцидент с участием Израиля, приведший к гибели наших граждан. Об этом напоминает даже дата.

          Минобороны России уже обвинило Израиль в гибели 15 военнослужащих, находившихся на борту Ил-20. Он был сбит ракетой комплекса С-200 сирийской ПВО, но именно летчики четырех F-16 ВВС Израиля подставили российский самолет под удар. 

          Из-за «безответственных действий» погибли 15 российских военнослужащих, что «абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства», заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков. Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не увидеть Ил-20, «тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию», добавил он.

          По его словам, в Минобороны «расценивают провокационные действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватные ответные действия». Также отмечается, что Израиль предупредил Россию об операции в Латакии по горячей линии за минуту до удара, что не позволило вывести Ил-20 в безопасную зону.

          В свою очередь пресс-служба ЦАХАЛ заявила следующее:

          - Израиль выражает соболезнования в связи с гибелью экипажа российского самолета, но возлагает «полную ответственность на режим Башара Асада», обязуясь предоставить российскому правительству всю информацию, необходимую для разъяснения инцидента.

          - По мнению Израиля, ответственность также несут Иран и «Хезболла». Его ВВС «атаковали объекты инфраструктуры сирийской армии, которые производили оружие массового поражения» для «Хезболлы». Это оружие якобы предназначалось для использования против Израиля.

          - Когда сирийские ПВО выпустили ракеты, попавшие в российский самолет, израильские самолеты уже находились на своей территории. А во время атаки израильских ВВС российский Ил-20 находился вне зоны удара. Но «сирийские зенитные батареи стреляли без разбора» и не убедились, что в воздухе нет российских самолетов.

          Президент России Владимир Путин также прокомментировал произошедшее. Он еще раз выразил соболезнования и призвал не сравнивать гибель Ил-20 со сбитым турецким летчиком российским бомбардировщиком Су-24:

          «Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш».

          Также сообщается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в ближайшие часы переговорить с главой российского государства. 

          Примечательно, что атака на Сирию, в ходе которой был сбит российский Ил-20, осуществлена в Иом-кипур, или Судный день – главный праздник иудаизма. Кроме того, почти 45 лет назад, 6 октября 1973 года, началась война Судного дня, в ходе которой советские и израильские военные также смотрели друг на друга через прицелы (тут стоит пояснить, что иудейские праздники, как и христианская Пасха, рассчитываются по лунному календарю, поэтому их даты отличаются от года к году).

          Разница в том, что 45 лет назад не Израиль напал на Сирию, а Сирия совместно с Египтом внезапно нанесла удары по израильским позициям. Тогда египтяне форсировали Суэцкий канал, а сирийцы атаковали израильтян на Голанских высотах.

          Сирийский фронт считался более важным ввиду его близости к главным городам Израиля. Первые два дня удача сопутствовала арабам. Но затем израильтяне мобилизовались и переломили ход войны в свою пользу, не только вернув потерянные вроде бы территории, но и перейдя на территорию противника. При помощи Ирака и Иордании сирийцы сумели остановить израильскую армию только в 40 километрах от Дамаска. До Каира ЦАХАЛ оставалось порядка 100 километров.

          Боевые действия фактически прекратились 24 октября после заявления Леонида Брежнева, а перемирие было заключено при посредничестве США и СССР уже в следующем, 1974-м, году.

          Одним из сражений этой недолгой, но имевшей серьезные политические и экономические последствия войны стал морской бой при Латакии. Его начало было внезапным, и предупредить гражданские корабли никто не успел. В результате были уничтожены греческий Tsimentarchos и японский Yamashiro Maru. А 12 октября израильские ВМС атаковали сирийский порт Тартус, в котором находилось несколько советских гражданских судов. Теплоход «Илья Мечников» был уничтожен в результате ракетного удара, но пострадавших, к счастью, не было.

          Однако в ходе войны были убиты как минимум трое советских граждан – это военные советники подполковники Александр Сипаков и Вячеслав Головкин, а также заведующая курсами русского языка при культурном центре в Дамаске Александра Калинычева.

          Израиль принес Советскому Союзу извинения из-за уничтожения теплохода и разрушения культурного центра, но приняты они не были. В заявлении ТАСС от 13 октября 1973 года, в частности, говорилось:

          «Советский Союз не может безучастно относиться к преступным актам израильской военщины, в результате которых имеются жертвы и среди граждан, находящихся в Сирии и Египте, и требует немедленного прекращения бомбардировок мирных городов Сирии и Египта, строгого соблюдения Израилем норм международного права, в том числе в отношении свободы судоходства. Продолжение преступных действий Израиля поведет к серьезным последствиям для самого Израиля».

          Советские, а затем российские военные советники оставались в Сирии вплоть до 2012 года и участвовали в большинстве военных конфликтов, в основном – со все тем же Израилем. В 1982 году в ходе Ливанской войны также были жертвы среди советских военных советников, помогавших сирийской армии остановить израильские танки.

          Прямых боестолкновений между израильскими и российскими летчиками на сирийском направлении не было, но в Израиле очень гордятся операцией «Римон-20», в ходе которой над Синаем были сбиты пять советских истребителей МиГ-21. Это произошло в 1970 году, за три года до войны Судного дня, в ходе так называемой войны на истощение.

          В Египте по просьбе президента Гамаля Абдель Насера был размещен советский 135-й истребительный авиационный полк, который поначалу прикрывал Каир и промышленные объекты и не участвовал в боестолкновениях с израильскими ВВС. В июле 1970 года после ряда инцидентов израильский генштаб решил спровоцировать воздушный бой с участием советских ВВС. 30 июля группа израильских самолетов вошла в воздушное пространство Египта и заманила поднявшиеся на перехват советские МиГи в ловушку, где их атаковали 12 истребителей. В результате этой атаки были сбиты пять советских самолетов, четыре летчика погибли.

          Впрочем, в интернете до сих пор регулярно появляются тексты, в которых безосновательно говорится о 10 и даже о 12 сбитых советских самолетах.

          Теоретически Советский Союз мог ответить на эту атаку, но это могло привести к прямому столкновению с США, поэтому советские летчики больше не принимали участие в воздушной войне с Израилем.

          Таким образом, погибшие в результате крушения Ил-20 российские военнослужащие – далеко не первые жертвы израильско-арабских войн. Другое дело, что у СССР после 1967 года не было дипломатических отношений с Израилем, а впервые они были разорваны еще в 1953-м – всего через пять лет после того, как Советский Союз первым в мире признал Израиль и обменялся с новым государством послами.

          Напротив, российско-израильские отношения вполне можно назвать дружественными, а у лидеров двух стран – Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху – сложился хороший личный контакт.

          Но, какими бы ни были отношения, вряд ли гибель 15 российских граждан из-за израильской атаки на Сирию останется без каких-либо последствий.

          Владимир Путин предупредил, что Россия после инцидента с Ил-20 обеспечит дополнительную безопасность своих военных в Сирии, и «это почувствуют все».

          Газета ВЗГЛЯД будет следить за развитием ситуации.


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