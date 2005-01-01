Российские граждане уже гибли в войнах с Израилем

Между Россией и Израилем немало противоречий в области политики на Ближнем Востоке, но в целом их отношения можно было назвать дружественными – вплоть до сегодняшнего дня, когда в небе над Сирией погиб Ил-20. Впрочем, это далеко не первый военный инцидент с участием Израиля, приведший к гибели наших граждан. Об этом напоминает даже дата.

Минобороны России уже обвинило Израиль в гибели 15 военнослужащих, находившихся на борту Ил-20. Он был сбит ракетой комплекса С-200 сирийской ПВО, но именно летчики четырех F-16 ВВС Израиля подставили российский самолет под удар.

Из-за «безответственных действий» погибли 15 российских военнослужащих, что «абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства», заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков. Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не увидеть Ил-20, «тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию», добавил он.

По его словам, в Минобороны «расценивают провокационные действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватные ответные действия». Также отмечается, что Израиль предупредил Россию об операции в Латакии по горячей линии за минуту до удара, что не позволило вывести Ил-20 в безопасную зону.

В свою очередь пресс-служба ЦАХАЛ заявила следующее:

- Израиль выражает соболезнования в связи с гибелью экипажа российского самолета, но возлагает «полную ответственность на режим Башара Асада», обязуясь предоставить российскому правительству всю информацию, необходимую для разъяснения инцидента.

- По мнению Израиля, ответственность также несут Иран и «Хезболла». Его ВВС «атаковали объекты инфраструктуры сирийской армии, которые производили оружие массового поражения» для «Хезболлы». Это оружие якобы предназначалось для использования против Израиля.

- Когда сирийские ПВО выпустили ракеты, попавшие в российский самолет, израильские самолеты уже находились на своей территории. А во время атаки израильских ВВС российский Ил-20 находился вне зоны удара. Но «сирийские зенитные батареи стреляли без разбора» и не убедились, что в воздухе нет российских самолетов.

Президент России Владимир Путин также прокомментировал произошедшее. Он еще раз выразил соболезнования и призвал не сравнивать гибель Ил-20 со сбитым турецким летчиком российским бомбардировщиком Су-24:

«Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш».

Также сообщается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в ближайшие часы переговорить с главой российского государства.

Примечательно, что атака на Сирию, в ходе которой был сбит российский Ил-20, осуществлена в Иом-кипур, или Судный день – главный праздник иудаизма. Кроме того, почти 45 лет назад, 6 октября 1973 года, началась война Судного дня, в ходе которой советские и израильские военные также смотрели друг на друга через прицелы (тут стоит пояснить, что иудейские праздники, как и христианская Пасха, рассчитываются по лунному календарю, поэтому их даты отличаются от года к году).

Разница в том, что 45 лет назад не Израиль напал на Сирию, а Сирия совместно с Египтом внезапно нанесла удары по израильским позициям. Тогда египтяне форсировали Суэцкий канал, а сирийцы атаковали израильтян на Голанских высотах.

Сирийский фронт считался более важным ввиду его близости к главным городам Израиля. Первые два дня удача сопутствовала арабам. Но затем израильтяне мобилизовались и переломили ход войны в свою пользу, не только вернув потерянные вроде бы территории, но и перейдя на территорию противника. При помощи Ирака и Иордании сирийцы сумели остановить израильскую армию только в 40 километрах от Дамаска. До Каира ЦАХАЛ оставалось порядка 100 километров.

Боевые действия фактически прекратились 24 октября после заявления Леонида Брежнева, а перемирие было заключено при посредничестве США и СССР уже в следующем, 1974-м, году.

Одним из сражений этой недолгой, но имевшей серьезные политические и экономические последствия войны стал морской бой при Латакии. Его начало было внезапным, и предупредить гражданские корабли никто не успел. В результате были уничтожены греческий Tsimentarchos и японский Yamashiro Maru. А 12 октября израильские ВМС атаковали сирийский порт Тартус, в котором находилось несколько советских гражданских судов. Теплоход «Илья Мечников» был уничтожен в результате ракетного удара, но пострадавших, к счастью, не было.

Однако в ходе войны были убиты как минимум трое советских граждан – это военные советники подполковники Александр Сипаков и Вячеслав Головкин, а также заведующая курсами русского языка при культурном центре в Дамаске Александра Калинычева.

Израиль принес Советскому Союзу извинения из-за уничтожения теплохода и разрушения культурного центра, но приняты они не были. В заявлении ТАСС от 13 октября 1973 года, в частности, говорилось:

«Советский Союз не может безучастно относиться к преступным актам израильской военщины, в результате которых имеются жертвы и среди граждан, находящихся в Сирии и Египте, и требует немедленного прекращения бомбардировок мирных городов Сирии и Египта, строгого соблюдения Израилем норм международного права, в том числе в отношении свободы судоходства. Продолжение преступных действий Израиля поведет к серьезным последствиям для самого Израиля».

Советские, а затем российские военные советники оставались в Сирии вплоть до 2012 года и участвовали в большинстве военных конфликтов, в основном – со все тем же Израилем. В 1982 году в ходе Ливанской войны также были жертвы среди советских военных советников, помогавших сирийской армии остановить израильские танки.

Прямых боестолкновений между израильскими и российскими летчиками на сирийском направлении не было, но в Израиле очень гордятся операцией «Римон-20», в ходе которой над Синаем были сбиты пять советских истребителей МиГ-21. Это произошло в 1970 году, за три года до войны Судного дня, в ходе так называемой войны на истощение.

В Египте по просьбе президента Гамаля Абдель Насера был размещен советский 135-й истребительный авиационный полк, который поначалу прикрывал Каир и промышленные объекты и не участвовал в боестолкновениях с израильскими ВВС. В июле 1970 года после ряда инцидентов израильский генштаб решил спровоцировать воздушный бой с участием советских ВВС. 30 июля группа израильских самолетов вошла в воздушное пространство Египта и заманила поднявшиеся на перехват советские МиГи в ловушку, где их атаковали 12 истребителей. В результате этой атаки были сбиты пять советских самолетов, четыре летчика погибли.

Впрочем, в интернете до сих пор регулярно появляются тексты, в которых безосновательно говорится о 10 и даже о 12 сбитых советских самолетах.

Теоретически Советский Союз мог ответить на эту атаку, но это могло привести к прямому столкновению с США, поэтому советские летчики больше не принимали участие в воздушной войне с Израилем.

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Таким образом, погибшие в результате крушения Ил-20 российские военнослужащие – далеко не первые жертвы израильско-арабских войн. Другое дело, что у СССР после 1967 года не было дипломатических отношений с Израилем, а впервые они были разорваны еще в 1953-м – всего через пять лет после того, как Советский Союз первым в мире признал Израиль и обменялся с новым государством послами.

Напротив, российско-израильские отношения вполне можно назвать дружественными, а у лидеров двух стран – Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху – сложился хороший личный контакт.

Но, какими бы ни были отношения, вряд ли гибель 15 российских граждан из-за израильской атаки на Сирию останется без каких-либо последствий.

Владимир Путин предупредил, что Россия после инцидента с Ил-20 обеспечит дополнительную безопасность своих военных в Сирии, и «это почувствуют все».

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