Израильские летчики совершили «враждебные действия» против Ил-20 в праздник отпущения грехов

Российский самолет Ил-20 исчез с радаров во время атаки четырех израильских истребителей F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия в самый важный праздник иудаизма – Йом-Киппур.

В 2018 году во вторник, 18 сентября, отмечается самый важный из праздников иудаизма – Йом-Киппур («Судный день»), день поста, покаяния и отпущения грехов. Согласно своду правовых и религиозно-этических положений иудаизма, в этот день Бог выносит вердикт, оценивая деятельность человека за весь прошедший год, сообщает «Википедия».

Ранее во вторник российское Минобороны обвинило израильских летчиков в том, что те преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии в Сирии, в результате российский Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО.

В посольстве Израиля отказались комментировать обвинения.