Блогеры разошлись во мнениях по поводу трагедии с Ил-20

В Сети вспомнили о давнем конфликте Сирии и Израиля, и разошлись во мнениях о том, кто виноват в гибели российских военнослужащих.

Блогеры обсудили трагедию, случившуюся накануне вечером: авиабаза Хмеймим в Сирии потеряла связь с экипажем российского самолета Ил-20, находившегося над акваторией Средиземного моря во время атаки четырех израильских истребителей F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

«Милые мои. Вы когда пишете: «сбила Сирия, а обвиняют Израиль», вы сначала хотя бы самому себе попробуйте объяснить, на каких основаниях Израиль бомбит суверенное государство?», – написал блогер Максим Кононенко в своем авторском Telegram-канале kononenkome.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко обвинил в трагедии с Ил-20 некоего начальника, которых плохо организовал работу по прослушке израильских летчиков:

«Сунь-цзы сказал: Путь войны – обман. А мы говорим: почему израильские летчики заходили на цель под прикрытием нашего Ил-20? Потому, что путь войны – обман. Единственная задача израильского летчика - выполнить боевую задачу и поужинать сегодня вечером с женой. В задачи израильского летчика не входит обеспечение безопасности российских военных экипажей. А кто же занимается обеспечением безопасности российских экипажей? Российское военное командование. Дорогое военное командование, я, когда был маленьким, служил у вас в армии – сидел под Москвой в наушниках и слушал переговоры американских летчиков в Германии. Я был недалеко от Подольска, а они в Западной Германии. Слышал отчетливо каждое слово. Значит и вы слушали каждое слово каждого израильского летчика от момента запуска двигателя самолета. Уже когда он запросил пуск двигателя, вы его слушали. Вы его вели ежесекундно, этого израильского летчика. Это же так? Или вы станете врать, что у вас там художественная самодеятельность, а не армия. Тогда вопрос: зачем вы сделали так, что наш Ил-20 оказался посередь чужого боя? С кого сдерут погоны за жизнь 15 русских офицеров? Русских офицеров убили не арабы, нет. Русских офицеров убил конкретный начальник своим невежеством и плохой организацией службы – написал Доренко в своем Telegram–канале Расстрига.

«Если кто забыл. Тактика прикрытия/сокрытия своих самолетов за «нейтральным» бортом израильтянами практикуется давно. Так они входили в небо Ирака, бомбить объекты Саддама. То, что они в этот раз продумали о заходе в Сирию под прикрытием российского самолета. Ну, а что не так? Это Израиль, детка. Жаль мужиков. Соболезнуем семьям и родным», – написали авторы Telegram -канала Опер слил.

«Судя по карте, евреи заходили на атаку со стороны французского корабля и Ил-20. Пуск ракет – сирийцы на него реагируют. Сбивают Ил-20. Если информация о пусках ракет с француза подтверждается, то француз своим ПВО отбился от ракет сирийцев/посбивал потенциально опасные воздушные объекты», – написал автор канала ПАЛЬТО СУХЕЙЛЯ NU KAK TAK-TO EDITION.

«На Ил-20, якобы пораженном ракетами переданного Россией С-300 не было системы «свой-чужой»? Ей не оснащалось российское оружие в зоне конфликта, пусть и переданное сирийцам? Если не было – оцениваем степень недоверия к ребятам «друга Асада». Если было - значит, это не сирийское ПВО, а либо израильская ракета «воздух-воздух», либо по нашему самолету отработало ПВО французского корабля (маловероятно)», – считают авторы Telegram-канала Доктор прописал, уточнив, что косвенно это подтверждается словами Шойгу о праве на адекватный ответ.

Авторы Telegram-канала ИА «Стекломой» напомнили, что Сирия и Израиль официально находятся в состоянии войны практически с самого момента основания этих стран:

«Между ними никогда не существовало двусторонних дипломатических отношений, экономические и культурные связи полностью отсутствуют, за исключением торговли яблоками (и только ими!) на Голанских высотах. Самый максимум отношений был достигнут в 2010, когда Сирия согласилась обеспечить водоснабжение н.п. в Голанах», – отметили блогеры.

Минобороны обвинило Израиль в поражении Ил-20 средствами ПВО Сирии, в то время как израильская сторона отказывается комментировать произошедшее. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ил-20 в Сирии.