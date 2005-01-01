Армия Израиля сделала заявление по поводу катастрофы Ил-20

Военные Израиля продолжают настаивать на том, что истребители ВВС еврейского государства не прятались за российским самолетом, а в момент гибели Ил-20 в понедельник, 17 сентября, якобы уже находились в израильском воздушном пространстве.

Об этом говорится в коммюнике, распространенном пресс-службой Армии обороны Израиля. Текст заявления передает ТАСС.

В нем также сказано, что Израиль передал России «исчерпывающие и точные» детали инцидента с самолетом Ил-20, которые «доказывают невиновность» еврейского государства.

В Армии обороны Израиля отметили, что продолжение координации между Москвой и Тель-Авивом в Сирии представляет интерес для обеих сторон.

Израильские военные заявили, что и после катастрофы с российским военным самолетом они намерены противодействовать присутствию Ирана в Сирии и попыткам переправить оружие в Ливан.

В Израиле подчеркнули, что безопасность российских военнослужащих в Сирии является важным элементом для принятия решения о проведении израильских операций на территории арабской республики.

Продолжая настаивать на непричастности к гибели Ил-20, израильские военные вновь выразили соболезнования российскому народу и семьям погибших.

В воскресенье Минобороны представило поминутную хронологию катастрофы российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, и опровергло заявления Израиля по поводу инцидента, подчеркнув, что ответственность за крушение самолета лежит на израильской стороне. Российское военное ведомство подчеркнуло, что вина за сбитый в Сирии разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС. В ведомстве добавили, что действия израильских военных свидетельствуют о непрофессионализме или о преступной халатности. Кроме того, военное ведомство представило 3D-видео катастрофы Ил-20.