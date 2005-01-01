Минобороны показало 3D-видео катастрофы Ил-20

Министерство обороны России во время брифинга в воскресенье, 23 сентября, представило 3D-видео катастрофы Ил-20 Воздушно-космических сил у побережья Сирии.

Запись опубликована в Facebook военного ведомства.

Министерство обороны России на брифинге в воскресенье, 23 сентября, представило детальную информацию об обстоятельствах катастрофы российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, и опровергло заявления Израиля по поводу гибели военного самолета. Ведомство представило поминутную хронологию трагического события и подчеркнуло, что ответственность за крушение российского Ил-20 лежит на израильской стороне.

В Минобороны подчеркнули, что действия ВВС Израиля 17 сентября могли угрожать пассажирским и транспортным воздушным судам.

«Тем самым израильскими истребителями была создана прямая угроза любым пассажирским и транспортным самолетам, которые могли там оказаться в это время и стать жертвами авантюризма израильских военных», – приводит его слова РИА «Новости».

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров своей армии, передает ТАСС.

По его словам, действия израильских ВВС, совершенные в отношении российского самолета Ил-20, выходят за рамки цивилизованного построения отношений.