Израиль рассказал, как намерен действовать в Сирии после гибели Ил-20

Трагический инцидент с российским военным самолетом Ил-20 не станет причиной для отказа Израиля от проведения на сирийской территории операций против военного присутствия Ирана, заявил министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

«Мы действовали и действуем осмотрительно и ответственно и только в тех случаях, когда у нас нет иного выбора. Так что ничего не изменилось и не изменится. Такова наша политика», – сказал израильский министр в интервью местной радиостанции «Кан».

Либерман заявил, что Израиль не позволит превратить Сирию в передовую иранскую базу, передает РИА «Новости».

По словам Либермана, израильские военные по-прежнему полагаются на механизмы коммуникации, которые они три года назад наладили с российскими военными в Сирии во избежание конфликтных ситуаций.

Министр также сообщил, что Россия и Израиль ведут постоянный диалог по катастрофе Ил-20 в Сирии, и выразил надежду на то, что стороны смогут урегулировать инцидент. Он повторил позицию израильской стороны о том, что вся ответственность за инцидент лежит на сирийских военных – это, по его словам, «не версия следствия, а факт».

В воскресенье Минобороны представило поминутную хронологию катастрофы российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, и опровергло заявления Израиля по поводу гибели военного самолета, подчеркнув, что ответственность за крушение самолета лежит на израильской стороне. Кроме того, военное ведомство представило 3D-видео катастрофы Ил-20 Воздушно-космических сил у побережья Сирии.