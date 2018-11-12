В Израиле рассказали о сложностях из-за «защитного зонта» России

После крушения российского самолета Ил-20 Израиль не прекратил авиаудары по Сирии, но у страны возникли некоторые сложности, считает колумнист газеты Haaretz Амос Харель.

Харель отметил, что «агрессивный тон» появился на горячей линии, которая должна предотвращать инциденты в воздухе между Израилем и Россией. Агрессивно, по его словам, ведут себя российская авиация и ПВО на территории Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Haaretz.

Еще больше осложнить ситуацию для Израиля может, по его мнению, растущий интерес России к событиям в Ливане. При пессимистичном сценарии, отметил он, раскрытый Россией «защитный зонт» охватит не только Сирию, но и Ливан.

Харель со ссылкой на арабские СМИ, пишет, что Израиль не наносит воздушные удары по Ливану с февраля 2014 года.

Он считает, что одно дело – играть в шахматы с «Хезболлой», но попытка выяснить, что нужно России хочет в Сирии и Ливане – это вызов иного порядка.

На прошлой неделе президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию со сбитым в Сирии российским самолетом Ил-20.

Ранее Нетаньяху говорил, что недооценил глубину кризиса в отношениях с Россией после крушения Ил-20.

Напомним, после инцидента с российским Ил-20, в котором погибли 15 военных, было принято решение о поставке в САР комплексов С-300.