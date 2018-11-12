В Израиле рассказали о сложностях из-за «защитного зонта» России

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23 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
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Как Газпрому удалось повернуть «Турецкий поток» в Болгарию

«Южный поток» восстает из пепла в новом видеФото: gazprom.com
Газпром, судя по всему, определился с маршрутом для второй нитки «Турецкого потока» по европейской территории. Он практически повторяет путь закрытого четыре года назад «Южного потока». Однако на этот раз шансы довести дело до конца серьезно возросли. Как Газпром намерен перехитрить Еврокомиссию с помощью ее же собственных правил? Подробности...
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Меркель хочет поставить во главе Европы немца

Меркель хочет передать единую Европу в руки Манфреду ВеберуФото: Emmanuele Contini/ZUMA/Global Look Press
Германия снова ставит ультиматум Европе. Так без большой натяжки можно оценить последнее заявление Ангелы Меркель. Выступая в среду в Берлине, немецкий канцлер заявила, что национальные государства обязаны отдать свой суверенитет Евросоюзу. Почему немцы переходят к прямому диктату именно в тот момент, когда и судьба их канцлера, и будущее евроинтеграции представляются все более и более туманными? Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Кто толкает Балканы к новой войне

Президент Сербии Александр Вучич и сербские солдатыФото: predsednik.rs
В специальном обращении к нации президент Сербии Александр Вучич предрек балканскому региону «полную катастрофу». Албанские власти квазигосударства Косово отбросили последние приличия и перешли к шантажу сербской стороны, на который Белграду нужно как-то реагировать. Война в сложившихся условиях – это не угроза, а неизбежное следствие. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Белые и красные сошлись в бою за Мурманский аэропорт

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
«Он – слабак и убийца, уничтоживший страну и несущий ответственность за национальную катастрофу!» – «Нет, он – выдающийся, но оболганный правитель!» Речь, знамо дело, о Николае Втором. Подробности...
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Люди с важным видом предсказывают революцию

Дмитрий Ольшанский, публицист
Я по чистой случайности помню, что в первый раз услышал обещание «краха режима» от одного своего приятеля, ныне руководящего не самой последней газетой, примерно 15 лет назад. Как это тогда увлекательно звучало! Подробности...
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Проиграв одну схватку в Интерполе, Россия выиграла другую

Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
Генеральная ассамблея Интерпола, собравшаяся в Дубае (ОАЭ), приняла два очень серьезных и даже сенсационных решения. Международная полицейская организация превратилась в арену противостояния двух могущественных политических сил. Подробности...
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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          В Израиле рассказали о сложностях из-за «защитного зонта» России

             23 ноября 2018, 09:14
          Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
          Текст: Анна Инсарова

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          После крушения российского самолета Ил-20 Израиль не прекратил авиаудары по Сирии, но у страны возникли некоторые сложности, считает колумнист газеты Haaretz Амос Харель.

          Харель отметил, что «агрессивный тон» появился на горячей линии, которая должна предотвращать инциденты в воздухе между Израилем и Россией. Агрессивно, по его словам, ведут себя российская авиация и ПВО на территории Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Haaretz.

          Еще больше осложнить ситуацию для Израиля может, по его мнению, растущий интерес России к событиям в Ливане. При пессимистичном сценарии, отметил он, раскрытый Россией «защитный зонт» охватит не только Сирию, но и Ливан.

          Харель со ссылкой на арабские СМИ, пишет, что Израиль не наносит воздушные удары по Ливану с февраля 2014 года.

          Он считает, что одно дело – играть в шахматы с «Хезболлой», но попытка выяснить, что нужно России хочет в Сирии и Ливане – это вызов иного порядка.

          На прошлой неделе президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию со сбитым в Сирии российским самолетом Ил-20.

          Ранее Нетаньяху говорил, что недооценил глубину кризиса в отношениях с Россией после крушения Ил-20.

          Напомним, после инцидента с российским Ил-20, в котором погибли 15 военных, было принято решение о поставке в САР комплексов С-300.


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