Нетаньяху рассказал о недооценке глубины кризиса в отношениях с Россией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что недооценил глубину кризиса в отношениях с Россией после крушения российского самолета Ил-20 в Сирии, сообщают СМИ.

По данным портала Mako, израильское руководство считало, что российские власти решили воспользоваться инцидентом, чтобы усилить свои позиции в Сирии, однако после встречи с главами государств Восточной Европы Нетаньяху понял, что ситуация более серьезна, сообщает NEWSru.co.il.

Членам правительства Нетаньяху, по данным СМИ, сообщил, что Владимир Путин воспринял трагедию на личном уровне, как удар по репутации, которую он «считает основным источником своей силы».

Нетаньяху добавил, что острый кризис двусторонних отношений «носит стратегический характер».

Напомним, Путин и Нетаньяху провели краткую встречу в воскресенье в Париже. Израильский премьер назвал беседу «хорошей и важной».