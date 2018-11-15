Путин обсудил с Нетаньяху сбитый в Сирии Ил-20

На встрече в Париже президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию со сбитым в Сирии российским самолетом Ил-20.

«Поговорили, конечно, о той трагедии, которая произошла в Сирии, я имею в виду гибель нашего самолета и наших людей, наших военнослужащих», – цитирует Путина ТАСС.

Об этом президент рассказал на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита, прошедшего в Сингапуре.

«Позиция Израиля понятна, известна, они считают, что не причастны к этой трагедии», – добавил Путин, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что также поднимались и другие вопросы, связанные с двусторонними отношениями и ситуацией в регионе.

Также он отметил, что пока не планирует новой встречи с Нетаньяху,

В понедельник Нетаньяху заявлял, что недооценил глубину кризиса в отношениях с Россией после крушения российского самолета Ил-20 в Сирии.

Напомним, в инциденте с российским Ил-20, сбитым сирийской ракетой из-за действий израильского летчика, погибли 15 военных. В тот день Израиль атаковал объекты в Сирии, предупредив Россию за минуты до ударов. В результате ракета ПВО Сирии по ошибке ударила по Ил-20 – в Москве заявили, что израильские самолеты прикрылись российским.

После этого было принято решение о поставке в САР комплексов С-300.