Турция тайно сдалась США

Суд Турции приговорил пастора из США Эндрю Брансона к трем годам тюрьмы и сразу же освободил.

Священник не будет отбывать наказание из-за времени, проведенного под арестом, сообщает Reuters.

В пятницу сообщалось, что Вашингтон и Анкара тайно договорились об освобождении американского пастора Эндрю Брансона после судебного заседания в обмен на ослабление экономического давления со стороны США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что США требовали от Турции освободить Брансона до 8 августа, в противном случае угрожая санкциями против министра внутренних дел и министра юстиции Турции. В итоге США ввели санкции против турецких министров, Анкара ответила аналогичными мерами.

Ранее президент США Дональд Трамп призывал президента Эрдогана освободить Брансона. Когда этого не произошло, Трамп пообещал ввести в отношении Турции санкции за задержание пастора.

Турецкие власти арестовали Брансона в 2017 году по обвинению в пособничестве Рабочей партии Курдистана и организации FETO (обе запрещены в Турции).