США и Турция договорились об освобождении американского пастора

Вашингтон и Анкара тайно договорились об освобождении американского пастора Эндрю Брансона после судебного заседания 12 октября в обмен на ослабление экономического давления со стороны США.

В Вашингтоне рассчитывают, что пастор вернется в США в ближайшие дни. Более подробные условия соглашения не раскрываются, передает телеканал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

Вместе с тем еще в августе The Wall Street Journal сообщал, что администрация Дональда Трампа отказалась от предложения Анкары увязать вопрос об освобождении американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста с прекращением разбирательства в отношении турецкого банка Halkbank.

Американского пастора турецкие власти арестовали в 2017 году по обвинению в пособничестве Рабочей партии Курдистана и организации FETO (обе запрещены в Турции).