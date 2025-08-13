Эксперт: Ограничения Роскомнадзора не затронут чаты в Telegram и WhatsApp

Эксперт Маслов: Ограничения Роскомнадзора в WhatsApp и Telegram касаются звонков, но не чатов и каналов

Tекст: Андрей Резчиков

«Проблему мошеннических звонков через Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) невозможно было решить без ограничения звонков. Эти платформы практически не сотрудничали с российскими правоохранительными органами.И с недавних пор именно они стали основным каналом для злоумышленников, использующих методы социальной инженерии, что ежемесячно приводило к миллиардным убыткам пользователей», – отметил член Общественного совета при Минцифры России Владимир Маслов, директор департамента цифровых технологий Торгово-промышленной палаты РФ.

По мнению собеседника, если Telegram и WhatsApp выполнят требования Роскомнадзора, то ограничения на звонки в будущем могут быть сняты. «О том, что Telegram и WhatsApp не соблюдают российское законодательство, говорилось давно, но долгое время к ним относились лояльно. Для работы в России, безусловно, важно «приземление». Если бы они оперативно реагировали и на запросы наших правоохранителей, такого не произошло бы», – считает эксперт.

Маслов особо отметил, что требования Роскомнадзора не уникальны, в мире существует тренд на прозрачность и безопасность от мошенников. Ограничения для IT-сервисов вводятся в Британии, Франции, США, Китае и других странах. В ОАЭ уже действуют ограничения на звонки в WhatsApp.

«В Евросоюзе вступил в силу закон о цифровых услугах (Digital Services Act), направленный на ужесточение контроля в сфере интернета и за деятельностью крупнейших интернет-платформ. Поэтому Россия в своих требованиях точно не уникальна», – отметил спикер.

При этом, добавил он, вводимые в России ограничения касаются только звонков – родительские и домовые чаты, каналы, личные переписки продолжат функционировать без ограничений. «В настоящее время никто не планирует полностью блокировать функционал этих сервисов, особенно для частных пользователей», – объяснил Маслов.

При этом, по его мнению, ограничения на звонки могут оказаться чувствительными для мигрантов. Многие из них активно используют групповые звонки без перерыва, даже во время работы, что нередко снижает качество и безопасность их труда, особенно в таких сферах, как такси и курьерская доставка. Ну а для тех, кому необходимы международные звонки – как в Россию из-за границы, так и за рубеж – доступно множество альтернативных мессенджеров и решений для IP-телефонии, считает Маслов.

В среду Роскомнадзор официально сообщил о частичных ограничениях звонков через зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp на территории России. Это было сделано для борьбы с телефонными мошенниками. Остальные функции продолжают работать без изменений.

По данным МВД, наибольшее число преступлений с использованием соцсетей фиксируется в популярных зарубежных мессенджерах.

В сообщении на сайте Минцифры говорится, что восстановление функций звонков в иностранных мессенджерах будет возможно только после того, как сервисы выполнят все обязательства по соблюдению российского законодательства. В частности, Telegram и WhatsApp не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов по массовым случаям мошенничества и по факту планирования и совершения террористических актов на территории России. При этом все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб оперативно выполняются.