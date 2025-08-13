Суд взыскал в пользу Морспасслужбы 404 млн рублей за аварию танкеров у Керчи

Путин обратился к участникам форума молодых журналистов в Калининграде

Путин направил приветствие участникам форума «ШУМ» платформы «Росмолодежь.События»

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ», проходящего в Калининградской области, передает ТАСС.

Форум собрал молодых журналистов, создателей просветительского контента и студентов профильных вузов со всей страны. Путин выразил уверенность, что дискуссии и встречи с ведущими экспертами помогут участникам получить поддержку единомышленников и реализовать свои проекты.

В приветствии президент отметил: «Именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и нынешних достижений и в целом правдивый образ России в мире».

Путин также подчеркнул важность деятельности молодых журналистов для консолидации многонационального народа и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Он пожелал участникам форума плодотворного общения и ярких впечатлений.