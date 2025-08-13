Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.18 комментариев
Суд взыскал в пользу Морспасслужбы 404 млн рублей за аварию танкеров у Керчи
Компании «Волгатранснефть», «Абсолютстрахование», «Кама шиппинг» и «ВСК» по решению суда выплатят более 404 млн рублей за ликвидацию последствий аварии танкеров у Керченского пролива.
Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск ФГБУ «Морспасслужба» к владельцам, торгово-чартерному фрахтователю танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», а также к страховым компаниям, передает ТАСС.
Согласно решению, с ЗАО «Волгатранснефть» взыскано 1 млн 616 тыс. рублей, с ООО «Абсолютстрахование» – 200 млн 527 тыс. рублей, с ООО «Кама шиппинг» – 2 млн 671 тыс. 500 рублей, с САО «ВСК» – 199 млн 473 тыс. рублей. Общая сумма взыскания составила порядка 404,3 млн рублей.
Судовладелец «Волгонефти-212», компания «Каматрансойл», в оглашенном решении не упоминается.
Ранее суд взыскал с владельца «Волгонефть-239» 35,5 млрд рублей. С владельцев «Волгонефти-212» взыскано 49,46 млрд рублей.