Трамп обиделся на Швецию из-за рэпера

Глава американского государства Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Швеции Стефана Левена за то, что рэпера A$AP Rocky не отпустили на свободу.

Трамп заявил в Twitter, что глава правительства Швеции Стефан Левен «оказался неспособным действовать», чем очень разочаровал президента США. По словам Трампа, «Швеция подвела афроамериканское сообщество» США.

Американский президент подчеркнул, что США «так много делают для Швеции», но пользы это, видимо, не приносит. Он считает, что Швеция «должна сосредоточиться» на «реальной проблеме преступности».

Оценивая инцидент с A$AP Rocky, Трамп заявил, что рэпер сам подвергся нападению.