Американского рэпера обвинили в нападении в Швеции

Шведская прокуратура предъявила обвинения в нападении американскому рэперу A$AP Rocky, задержанному в начале июля в Стокгольме, сообщает радиостанция Radio Sweden со ссылкой на прокурора Дэниела Сунесона.

Прокуратура продолжает заниматься этим делом, несмотря на заявления ответчиков о самообороне и провокации. Решение о предъявлении обвинений было основано в том числе на видеокадрах, попавших в распоряжение ведомства. Кроме того, показания свидетелей подтверждают слова предполагаемой жертвы, передает РИА «Новости».

Рэпера A$AP Rocky задержали в Стокгольме после драки. Потасовка между музыкантом, его друзьями и неизвестными людьми произошла в центре города в начале июля. Произошедшее попало на видео. A$AP Rocky, чье настоящее имя Раким Майерс, утверждал, что молодые люди сами спровоцировали конфликт, и заявляет о своей невиновности. Однако суд в Стокгольме принял решение об аресте рэпера.

Музыкант должен был выступить 10 июля в московском парке Горького, но концерт перенесли, поскольку рэпера не освободили. Новая дата выступления рэпера будет объявлена после его освобождения.

Президент США Дональд Трамп обсудил задержание рэпера с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. По словам американского лидера, он лично готов поручиться за музыканта.