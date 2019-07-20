Трамп обещал Канье Уэсту поговорить со Швецией о задержании рэпера A$AP Rocky

Глава американского государства Дональд Трамп намерен по просьбе рэпера Канье Уэста заняться делом другого рэп-исполнителя Эйсэпа Роки (A$AP Rocky), которого задержали в Швеции за драку.

Трамп заявил, что намерен связаться по телефону с «очень талантливым» главой кабмина Швеции Стефаном Левеном, чтобы обсудить возможную помощь Роки, передает РИА «Новости».

По словам президента США, «много людей хотели бы видеть», как рэпер окажется на свободе.

При этом прокуратура Швеции настаивает на продлении задержания.

Рэпер был задержан после драки в Стокгольме.

Напомним, Трамп благодарил рэпера Канье Уэста за поддержку, а также обсуждал тюремную реформу с супругой рэпера – фотомоделью и телеведущей Ким Кардашьян.