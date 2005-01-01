Трамп встретился с Ким Кардашьян

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что встретился с фотомоделью и телеведущей Ким Кардашьян.

Трамп сообщил в Twitter, что обсуждалась тюремная реформа и вынесение приговоров.

Встреча не была запланирована в официальном рабочем графике Трампа, передает ТАСС.

Телерадиосеть CBS сообщала, что Кардашьян хотела встретиться с Трампом, чтобы попросить о помиловании для 63-летней Элис Мэри Джонсон, впервые совершившей ненасильственное преступление, связанное с торговлей наркотиками – преступницу приговорили к пожизненному заключению.

Кардашьян собиралась обсудить тюремную реформу с Трампом, а также с его советником и зятем Джаредом Кушнером, который курирует реформу.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2018 г.

О результатах встречи не сообщается, но Трамп назвал встречу «прекрасной».