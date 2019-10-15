В ЕС не приняли решение о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией

Еврокомиссар по расширению и политике соседства Йоханнес Хан сообщил, что Совет ЕС не смог принять решение о начале переговоров о вступлении в сообщество Албании и Северной Македонии.

«Решение о начале переговоров не принято. Теперь этот вопрос обсудят лидеры на саммите, я сохраняю оптимизм», – заявил Хан, передает ТАСС.

Саммит пройдет 17-18 октября в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что ЕС захотел начать переговоры о присоединении еще двух стран.