ЕС захотел начать переговоры о присоединении еще двух стран

В Евросоюзе полагают, что наступило время для переговоров по вступлению в объединение Северной Македонии и Албании, об этом идет речь в совместном письме глав Евросовета и Европарламента Дональда Туска и Давида Сассоли, а также назначенного председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«В июне прошлого года мы договорились достичь четкого и содержательного решения об открытии переговоров о присоединении Северной Македонии и Албании не позднее октября 2019 года <...>. Мы считаем, что сейчас самое время начать переговоры о вступлении с обеими странами», – цитирует ТАСС документ.

В июне еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан заявил, что вопрос о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС перенесен на октябрь.