ЕС отложил переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии

Страны Евросоюза не договорились о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в союз и отложили это решение до октября, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан.

«К сожалению, ряд стран не смогли поддержать открытие переговоров с Албанией и Северной Македонией. В связи с важностью вопроса и из-за ограниченного времени Совет решил, что вернется к четкому и основательному решению этого вопроса как можно скорее и не позднее октября 2019 года», – приводит ТАСС слова Хана с пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Северной Македонией и Албанией об их вступлении в Евросоюз.