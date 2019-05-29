ЕК рекомендовала начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о членстве в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Северной Македонией и Албанией об их вступлении в Евросоюз, заявил еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан.

Хан заявил, выступая в Европарламенте, что ЕК «рекомендует открыть сейчас переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией», передает ТАСС.

Отметим, что в апреле Хан призывал к скорейшему приему балканских стран в состав ЕС.

В феврале 2018 года Financial Times писала, что Евросоюз собирается предложить членство в организации сразу шести странам Балканского полуострова, чтобы предотвратить рост влияния России в регионе.