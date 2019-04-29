Еврокомиссар призвал скорее принять балканские страны в ЕС

Комиссар по вопросам расширения Европейского союза Йоханнес Хан в преддверии намеченного на понедельник берлинского саммита западнобалканских государств призвал к скорейшему приему балканских стран в состав сообщества.

«Речь идет не о людях в юго-восточной Европе, речь идет о наших собственных самых что ни на есть насущных интересах. Либо мы экспортируем стабильность, либо импортируем нестабильность», – приводит его слова Deutsche Welle со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

Хан назвал балканские страны соседями ЕС и подчеркнул, что Европейскому союзу не должна быть безразлична их ситуация в сфере политики и экономики. «Если какая-то страна быстрее сближается с ЕС, то ее нельзя наказывать за то, что другие движутся медленнее», – сказал он, подчеркнув, что конкуренция между государствами – «это хорошо, она подстегивает».

В понедельник, 29 апреля, канцлер Германии Ангела Меркель проводит в Берлине саммит с участием западнобалканских государств, главной темой которого станет конфликт между Сербией и Косово. Она пригласила президента Франции Эммануэля Макрона, а также глав государств и правительств Боснии и Герцеговины, Албании, Северной Македонии, Хорватии и Словении.

Еще в феврале прошлого года Financial Times писала, что Евросоюз собирается предложить членство в организации сразу шести странам Балканского полуострова, чтобы предотвратить рост влияния России в регионе.