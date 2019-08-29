Джульетто Кьеза рассказал о главной ошибке «друзей Путина» в Италии

«Было очень сильное давление со стороны Европы, чтобы новое правительство Италии дало все гарантии о недопустимости популизма и отклонений от курса НАТО и США», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-депутат Европарламента Джульетто Кьеза, комментируя поручение президента Италии Серджо Маттареллы сформировать правительство ушедшему в отставку премьер-министру Джузеппе Конте.

Бывший депутат Европарламента, итальянский публицист Джульетто Кьеза рассказал, что «Движение 5 звезд» сейчас находится на грани развала после большого удара на выборах в Европарламент.

«Поэтому им пришлось быстро идти на компромисс с Демократической партией, которая является проамериканской партией, дающей все гарантии Вашингтону. Конте, который ушел в отставку после созданного Маттео Сальвини кризиса, прекрасно понимает ситуацию», – сказал он.

Сальвини же сделал ошибку, потому что не понял, что его шаг не одобрят 90% парламентариев, которые были бы против роспуска, считает Кьеза.

«Он сказал: «Дайте мне возможность идти на новые выборы». Опросы давали ему преимущество, но он забыл, что большинство парламентариев потеряло бы все места. Они просто использовали эту ошибку. Он сам ударил по себе, это был наивный шаг. Теперь он уйдет в оппозицию», – считает бывший депутат ЕП.

По его мнению, в течение двух лет новосозданное правительство Конте сохранится, потому что до этого нужно подобрать нового человека на пост президента республики.

«Власть не хочет, чтобы новый президент был человеком, который не контролируется. Им нужен человек, который будет в их руках. Им не нужны трудности, поэтому тянут время. А потом, когда появится новый президент – тогда и сменится правительство. Вот и весь план», – заключил Кьеза.

Напомним, в четверг президент страны Серджо Маттарелла поручил сформировать правительство ушедшему ранее в отставку премьер-министру Джузеппе Конте.

Ранее кандидатуру Конте выдвинули «Движение 5 звезд» и оппозиционная Демократическая партия, которые составят основу нового парламентского большинства.

Нынешний правительственный кризис начался в Италии 8 августа, когда вице-премьер и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини уведомил Конте о распаде парламентского большинства, которое «Лига» составляла с «Движением».

После этого Сальвини, которого в Европе называют «другом Путина», потребовал скорейшего проведения досрочных выборов. В итоге Конте был вынужден подать Маттарелле прошение об отставке, а президент республики назначил консультации, которые в случае тупика могли завершиться роспуском парламента и назначением им досрочных выборов.