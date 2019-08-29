Конте получил мандат на формирование нового правительства Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с ушедшим в отставку премьер-министром Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти.

Встреча Маттарелла и Конте продолжалась более 50 минут, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Rai.

«Президент Серджо Маттарелла принял Джузеппе Конте и предложил ему сформировать правительство, Конте мандат принял», – сказал Дзампетти.

Ранее кандидатуру Конте выдвинули «Движение 5 звезд» и оппозиционная Демократическая партия, которые составят основу нового парламентского большинства.

Нынешний правительственный кризис начался в Италии 8 августа, когда вице-премьер и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини уведомил Конте о распаде парламентского большинства, которое «Лига» составляла с «Движением», и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов. В итоге Конте был вынужден подать Маттарелле прошение об отставке, а президент республики назначил консультации, которые в случае тупика могли завершиться роспуском парламента и назначением им досрочных выборов.