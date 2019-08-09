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Россиян ждет испытание падением цен

Россия победила инфляциюФото: Александр Рюмин/ТАСС
Россияне только начали привыкать к исторически низкой инфляции в 4-6%, как Россия столкнулась с еще более редким для нее явлением – дефляцией. Минэкономразвития ждет падения цен уже в августе. Однако радоваться не стоит – для экономики страны дефляция является более существенной проблемой, чем инфляция.  Подробности...
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Решение Ельцина изменило ход истории России

Владимир Путин во время утверждения его Госдумой председателем правительства 16 августа 1999 годаФото: Сергей Субботин/РИА Новости
Ровно 20 лет назад в этот день в России произошел переломный момент. За это время в стране начала развиваться экономика, была создана мощная армия, вооруженная современной техникой, восстановлен международный авторитет России, вернулся Крым, успешно проведена зимняя Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу. А началось все с назначения, сделанного президентом Борисом Ельциным.  Подробности...
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Причина взрыва на закрытом полигоне останется секретом Минобороны

Неудачные испытания на полигонах случаются несколько раз в год, но обычно без жертвФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В четверг на одном из самых секретных военных полигонов России под Северодвинском произошло ЧП. По официальной версии Минобороны, там взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Однако в близлежащих населенных пунктах было зафиксировано краткосрочное повышение радиационного фона, а акватория в районе места происшествия закрыта на месяц. Что же произошло на полигоне Нёнокса? Подробности...
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«Друг Путина» намерен захватить всю власть в Италии

Италия оказалась на грани досрочных выборов Фото: Guglielmo Mangiapane/Reuters
В Италии начался новый политический кризис: из-за фактического распада парламентской коалиции страна оказалась на грани досрочных выборов, о чем заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Премьер-министр страны Джузеппе Конте с этим не согласен и требует объяснений. Чем закончится для Италии ссора политиков, одного из которых на Западе уже давно называют «другом Путина»? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Миссионер для заблудших и забуревших

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
В тюрьмах сидят не только закоренелые негодяи. В тюрьмах сидят разные люди. А кроме того, и закоренелые негодяи имеют такое же право на искусство, как и люди, оградившие себя от этого «днища» многочисленными перегородками. Подробности...
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Русские люди черепами не мерятся

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия строилась на том, что принимала в себя тех, кто стремился к ней. И были ли менее русскими умиравшие на Великой Отечественной татары, казахи, узбеки? Были ли они менее русскими, чем нынешние юноши и девушки, гуляющие по парку «Зарядье»? Подробности...
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Ребята, действующие по принципу слепого отрицания, превращают все, к чему прикасаются их руки, в мертвую догму. Безраздельное «нет» не оставляет ни малейшего пространства для живого и конструктивного диалога. Подробности...
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              «Друг Путина» намерен захватить всю власть в Италии

              Италия оказалась на грани досрочных выборов    9 августа 2019, 14:04
              Фото: Guglielmo Mangiapane/Reuters
              Текст: Дарья Рыночнова,
              Иван Абакумов

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              В Италии начался новый политический кризис: из-за фактического распада парламентской коалиции страна оказалась на грани досрочных выборов, о чем заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Премьер-министр страны Джузеппе Конте с этим не согласен и требует объяснений. Чем закончится для Италии ссора политиков, одного из которых на Западе уже давно называют «другом Путина»?

              В четверг вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини проинформировал премьер-министра страны Джузеппе Конте об отсутствии парламентского большинства для поддержки правительства, и уведомил его о необходимости проведения досрочных выборов. «Я заявил Конте: давайте сразу направимся в парламент, чтобы зафиксировать, что большинства больше нет, как показало голосование по TAV, и быстро дадим слово итальянцам», – сказал он.

              Конте, в свою очередь, потребовал объяснить причины политического кризиса и необходимости проведения в стране внеочередных выборов. «Он (Маттео Сальвини) должен объяснить избирателям, верившим в обещание о переменах, причины, которые привели его к такому раннему и резкому завершению работы правительства», – сказал Конте, отметив, что сделанное лидером партии «Лига» заявление «стало самым открытым сообщением о политическом кризисе за историю Италии».

              Примечательно, что о готовности к внеочередным выборам заявил и лидер «Движения пяти звезд», вице-премьер Луиджи Ди Майо. Однако принимать решение о роспуске парламента и назначении выборов может только президент страны Серджо Маттарелла.

              Причиной возможного распада коалиции, которую «Лига» составляет с «Движением», стало голосование в сенате по строительству скоростной железнодорожной магистрали между Турином и Лионом (TAV). «Лига» голосовала против резолюции «Движения», призывающей помешать проекту, и присоединилась в этом вопросе к парламентской оппозиции.

              После этого Сальвини заявил, что кризис возник из-за разногласий по разрабатываемым законам. «Одиннадцать месяцев мы работали над законами, которые служат во благо итальянцев. Но в последние два-три месяца что-то сломалось», – заявил он на митинге в Сабаудии, передает РИА «Новости».

              Разногласия он сравнил с отношениями в браке:

              «Если проводишь больше времени, ссорясь и оскорбляя друг друга, чем занимаясь любовью, лучше посмотреть друг другу в глаза и принять решение, как взрослые люди».

              Примечательно, что рейтинги Сальвини, которого на Западе часто называют «другом Путина», растут несмотря на парламентский кризис и обвинения в связях с Россией. Не мешает ему и то, что во вторник Верховный кассационный суд Италии вынес окончательное решение по скандальному делу о крупномасштабном мошенничестве бывшего руководства партии «Лига» и подтвердил необходимость конфискации 49 млн евро.

              По мнению экс-депутата Европарламента от Италии, публициста Джульетто Кьеза, конфликт между политиками давно назревал. В ближайшее время будет созвано заседание парламента, в ходе которого возможно сам Сальвини поднимет вопрос о доверии правительству. При этом ситуация, когда парламент высказывал вотум недоверия правительству, складывалась лишь дважды в истории страны – оба раза в бытность председателем правительства Романо Проди.

              «Следующие выборы запланированы на конец октября. До этого момента, если парламент выскажет недоверие, страной будет руководить назначенное президентом Италии Серджо Маттареллой «техническое правительство». Они не будут принимать никаких политических или экономических решений, а просто будут управлять процессами в стране до выборов», – пояснил Кьеза.

              По его мнению, на ход избирательной кампании повлияют и обвинения в адрес Сальвини по поводу того, что его партия якобы получает финансирование из России.

              «Противники «Лиги» уже сейчас открыто говорят, что Сальвини может поставить Италию в зависимость от внешнего влияния. И сейчас продолжается расследование обстоятельств встречи Сальвини с неизвестными россиянами в московской гостинице «Метрополь». В ближайшие месяцы на эту тему разговоров будет много», – подчеркнул итальянский публицист.

              «Если же Сальвини победит на выборах, в чем в Италии мало кто сомневается, то неизвестно, как он будет действовать дальше, в том числе и в отношении России. Но если у него появится возможность отказаться от коалиции с «Движением» и создать большинство в правительстве из представителей своей партии – его влияние в Италии и в Европе станет значительным», – констатировал собеседник.

              При этом в последние несколько месяцев Сальвини начал ощутимо менять свою позицию в отношении Москвы. Если раньше он говорил о восстановлении хороших отношений и снятии санкций с России, то совсем недавно в ходе визита в США, где он встречался с госсекретарем Майклом Помпео и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном, Сальвини высказался за продолжение полноценного сотрудничества с НАТО и заявил о стопроцентной лояльности Италии политике Североатлантического альянса. 

              «Эти действия в значительной степени внушают сомнения в том, что после выборов Сальвини продолжит курс на оздоровление отношений с Россией», – считает Кьеза.

              В свою очередь декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян также отметил растущие рейтинги Сальвини, что позволяет ему претендовать на самостоятельное формирование правительства.

              «Если на момент формирования правительства у Сальвини рейтинг был порядка 13%, то результаты недавних выборов в Европарламент показали, что он удвоил свой рейтинг. Поэтому победителем в коалиционном противостоянии представляется именно он», – сказал Сардарян газете ВЗГЛЯД.  

              «В пользу Сальвини говорит и тот факт, что его партия хорошо структурирована и мобилизована, а также имеет четкую идеологию, чего нельзя сказать о «Движении», которое просто объединено по принципу «антиистеблишмента». То есть просто против бывшей власти», – пояснил политолог.

              «При этом ставка Конте на то, что «российское дело» подорвет поддержку Сальвини, тоже себя не оправдывает.

              Как показывают соцопросы, для простых итальянцев связи с Россией не являются чем-то негативным.

              Потому его оппоненты пытаются повлиять не на мнение общественности, а на позицию США по отношению к Сальвини и его партии», – сказал Сардарян. Он также обратил внимание на то, что бывшему итальянскому правительству до сих пор непонятно, почему растет популярность Сальвини.

              «Во-первых, это его отказ от миграционной политики «открытых дверей». Во-вторых, это противодействие бюджетным правилам ЕС и евробюрократам. Он показал итальянцам, что есть простые способы решения этих проблем. И он их решает», – объяснил политолог.

              «А его оппозиция в лице демократов, вместо того, чтобы понять чаяния итальянцев, начинает убеждать общество, что оно ничего не понимает и голосует не за тех. Такое отношение вызывает еще большее раздражение у электората», – добавил Сардарян.

              «Потому в ближайшее время рейтинг у Сальвини будет расти. Когда он будет уверен, что рейтинг позволит ему сформировать правительство самостоятельно, тогда точно можно ждать досрочных выборов», – сказал эксперт.

              «Ну и не стоит забывать, что правительства в Италии с 1947 по 2000 год менялись каждые восемь месяцев. Это особенность политической системы страны», – заключил Сардарян.


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