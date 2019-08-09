«Друг Путина» намерен захватить всю власть в Италии

В Италии начался новый политический кризис: из-за фактического распада парламентской коалиции страна оказалась на грани досрочных выборов, о чем заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Премьер-министр страны Джузеппе Конте с этим не согласен и требует объяснений. Чем закончится для Италии ссора политиков, одного из которых на Западе уже давно называют «другом Путина»?

В четверг вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини проинформировал премьер-министра страны Джузеппе Конте об отсутствии парламентского большинства для поддержки правительства, и уведомил его о необходимости проведения досрочных выборов. «Я заявил Конте: давайте сразу направимся в парламент, чтобы зафиксировать, что большинства больше нет, как показало голосование по TAV, и быстро дадим слово итальянцам», – сказал он.

Конте, в свою очередь, потребовал объяснить причины политического кризиса и необходимости проведения в стране внеочередных выборов. «Он (Маттео Сальвини) должен объяснить избирателям, верившим в обещание о переменах, причины, которые привели его к такому раннему и резкому завершению работы правительства», – сказал Конте, отметив, что сделанное лидером партии «Лига» заявление «стало самым открытым сообщением о политическом кризисе за историю Италии».

Примечательно, что о готовности к внеочередным выборам заявил и лидер «Движения пяти звезд», вице-премьер Луиджи Ди Майо. Однако принимать решение о роспуске парламента и назначении выборов может только президент страны Серджо Маттарелла.

Причиной возможного распада коалиции, которую «Лига» составляет с «Движением», стало голосование в сенате по строительству скоростной железнодорожной магистрали между Турином и Лионом (TAV). «Лига» голосовала против резолюции «Движения», призывающей помешать проекту, и присоединилась в этом вопросе к парламентской оппозиции.

После этого Сальвини заявил, что кризис возник из-за разногласий по разрабатываемым законам. «Одиннадцать месяцев мы работали над законами, которые служат во благо итальянцев. Но в последние два-три месяца что-то сломалось», – заявил он на митинге в Сабаудии, передает РИА «Новости».

Разногласия он сравнил с отношениями в браке:

«Если проводишь больше времени, ссорясь и оскорбляя друг друга, чем занимаясь любовью, лучше посмотреть друг другу в глаза и принять решение, как взрослые люди».

Примечательно, что рейтинги Сальвини, которого на Западе часто называют «другом Путина», растут несмотря на парламентский кризис и обвинения в связях с Россией. Не мешает ему и то, что во вторник Верховный кассационный суд Италии вынес окончательное решение по скандальному делу о крупномасштабном мошенничестве бывшего руководства партии «Лига» и подтвердил необходимость конфискации 49 млн евро.

По мнению экс-депутата Европарламента от Италии, публициста Джульетто Кьеза, конфликт между политиками давно назревал. В ближайшее время будет созвано заседание парламента, в ходе которого возможно сам Сальвини поднимет вопрос о доверии правительству. При этом ситуация, когда парламент высказывал вотум недоверия правительству, складывалась лишь дважды в истории страны – оба раза в бытность председателем правительства Романо Проди.

«Следующие выборы запланированы на конец октября. До этого момента, если парламент выскажет недоверие, страной будет руководить назначенное президентом Италии Серджо Маттареллой «техническое правительство». Они не будут принимать никаких политических или экономических решений, а просто будут управлять процессами в стране до выборов», – пояснил Кьеза.

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По его мнению, на ход избирательной кампании повлияют и обвинения в адрес Сальвини по поводу того, что его партия якобы получает финансирование из России.

«Противники «Лиги» уже сейчас открыто говорят, что Сальвини может поставить Италию в зависимость от внешнего влияния. И сейчас продолжается расследование обстоятельств встречи Сальвини с неизвестными россиянами в московской гостинице «Метрополь». В ближайшие месяцы на эту тему разговоров будет много», – подчеркнул итальянский публицист.

«Если же Сальвини победит на выборах, в чем в Италии мало кто сомневается, то неизвестно, как он будет действовать дальше, в том числе и в отношении России. Но если у него появится возможность отказаться от коалиции с «Движением» и создать большинство в правительстве из представителей своей партии – его влияние в Италии и в Европе станет значительным», – констатировал собеседник.

При этом в последние несколько месяцев Сальвини начал ощутимо менять свою позицию в отношении Москвы. Если раньше он говорил о восстановлении хороших отношений и снятии санкций с России, то совсем недавно в ходе визита в США, где он встречался с госсекретарем Майклом Помпео и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном, Сальвини высказался за продолжение полноценного сотрудничества с НАТО и заявил о стопроцентной лояльности Италии политике Североатлантического альянса.

«Эти действия в значительной степени внушают сомнения в том, что после выборов Сальвини продолжит курс на оздоровление отношений с Россией», – считает Кьеза.

В свою очередь декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян также отметил растущие рейтинги Сальвини, что позволяет ему претендовать на самостоятельное формирование правительства.

«Если на момент формирования правительства у Сальвини рейтинг был порядка 13%, то результаты недавних выборов в Европарламент показали, что он удвоил свой рейтинг. Поэтому победителем в коалиционном противостоянии представляется именно он», – сказал Сардарян газете ВЗГЛЯД.

«В пользу Сальвини говорит и тот факт, что его партия хорошо структурирована и мобилизована, а также имеет четкую идеологию, чего нельзя сказать о «Движении», которое просто объединено по принципу «антиистеблишмента». То есть просто против бывшей власти», – пояснил политолог.

«При этом ставка Конте на то, что «российское дело» подорвет поддержку Сальвини, тоже себя не оправдывает.

Как показывают соцопросы, для простых итальянцев связи с Россией не являются чем-то негативным.

Потому его оппоненты пытаются повлиять не на мнение общественности, а на позицию США по отношению к Сальвини и его партии», – сказал Сардарян. Он также обратил внимание на то, что бывшему итальянскому правительству до сих пор непонятно, почему растет популярность Сальвини.

«Во-первых, это его отказ от миграционной политики «открытых дверей». Во-вторых, это противодействие бюджетным правилам ЕС и евробюрократам. Он показал итальянцам, что есть простые способы решения этих проблем. И он их решает», – объяснил политолог.

«А его оппозиция в лице демократов, вместо того, чтобы понять чаяния итальянцев, начинает убеждать общество, что оно ничего не понимает и голосует не за тех. Такое отношение вызывает еще большее раздражение у электората», – добавил Сардарян.

«Потому в ближайшее время рейтинг у Сальвини будет расти. Когда он будет уверен, что рейтинг позволит ему сформировать правительство самостоятельно, тогда точно можно ждать досрочных выборов», – сказал эксперт.

«Ну и не стоит забывать, что правительства в Италии с 1947 по 2000 год менялись каждые восемь месяцев. Это особенность политической системы страны», – заключил Сардарян.