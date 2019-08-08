Италия оказалась на грани досрочных выборов из-за распада парламентской коалиции

Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини проинформировал премьер-министра страны Джузеппе Конте о фактическом отсутствии в парламенте большинства для поддержки правительства, и уведомил его о необходимости проведения досрочных выборов.

«Сегодня я заявил премьер-министру Конте: давайте сразу направимся в парламент, чтобы зафиксировать, что большинства больше нет, как показало голосование по TAV, и быстро дадим слово итальянцам», – приводит РИА «Новости» текст ноты Сальвини.

Перспектива полноценного кризиса в коалиции, которую «Лига» составляет с «Движением 5 звезд», возникла после голосования в сенате в связи со строительством скоростной железнодорожной магистрали между Турином и Лионом (TAV). Сенаторы от «Лиги» проголосовали против резолюции «Движения», призывающей парламент воспрепятствовать проекту, и присоединились в этом вопросе к парламентской оппозиции.

Напомним, в начале июля вице-премьер – министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини похвастался совместными фотографиями с российским президентом Владимиром Путиным.