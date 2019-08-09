Конте потребовал от Сальвини объяснить причины политического кризиса в Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте потребовал от вице-премьера, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини объяснить причины политического кризиса в Италии и необходимости проведения в стране внеочередных выборов.

Итальянский премьер отметил, что «созыв парламента или постановка вопроса о политическом кризисе на повестку дня» не входит в обязанности министра внутренних дел, передает ТАСС.

«Он (Маттео Сальвини) должен объяснить избирателям, верившим в обещание о переменах, причины, которые привели его к такому раннему и резкому завершению работы правительства», – цитирует Конте Reuters.

Он отметил, что сделанное лидером партии «Лига» заявление «стало самым открытым сообщением о политическом кризисе за историю Италии».

В четверг Сальвини заявил Конте, что преодолеть разногласия в правящем альянсе партий «Лига» и «Движение «5 звезд» невозможно. В результате Италия оказалась на грани досрочных выборов из-за распада парламентской коалиции.