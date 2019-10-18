Турецкая операция в Сирии раскалывает НАТО

Действия США и Турции в Сирии вызвали возмущение других членов НАТО. Первым возмутился президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что об уходе американцев узнал из Twitter, а военную операцию Турция не обсуждала с другими членами альянса. Возникла ситуация, когда одни члены военного блока игнорируют своих партнеров по организации. Но противоречий внутри НАТО, на самом деле, еще больше.

Американские противники Трампа давно уже упрекают его в том, что он не ценит НАТО, подрывает атлантическую солидарность – а теперь подобный же упрек прозвучал и со стороны президента Франции. Выступая в Брюсселе, Эммануэль Макрон назвал неспособность НАТО отреагировать на турецкую операцию «серьезной ошибкой» со стороны Запада в целом.

Франция, США и Турция являются членами НАТО, напомнил Макрон:

«Но я, как и все, узнал из сообщений в Twitter, что США решили вывести свои войска из Сирии и освободить зону. И я понимаю, что другое государство НАТО решило атаковать тех, кто был региональным партнером международной антитеррористической коалиции...

То, что произошло в последние дни – это грубая ошибка Запада и НАТО в регионе. Я думаю, что это ослабило на долгое время нашу репутацию среди партнеров на местности, боровшихся вместе с нами. Я также думаю, что это ставит под вопрос функционирование НАТО... Поэтому важно, чтобы мы могли собраться и скоординировать действия. Как минимум три европейские страны (Франция, Германия, Великобритания) и Турция».

Действительно, НАТО показало себя полностью недееспособным – действия его участников никак не согласовывались с остальными. Штаты ушли с севера Сирии, Турция начала там военную операцию, а европейцам оставалось лишь возмущаться и требовать остановить турецкое наступление. Потом США договорились с Турцией о приостановке операции – и снова европейцы оказались не при чем.

Хотя на Ближнем Востоке формально действует не НАТО, а собранная американцами международная коалиция, все понимают, что речь идет о военном присутствии стран Североатлантического альянса. И когда они не могут даже согласовать между собой действия в Сирии, это увеличивает недоверие к ним со стороны всех региональных держав. Штаты сдали курдов, а Франция поддерживает их, пускай и дипломатически. Турция же не реагирует на европейские призывы и намерена прогнать курдов от своих границ. И все эти страны входят в один военный альянс.

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Конечно, НАТО не первый раз сталкивается с внутренними противоречиями. Достаточно вспомнить турецко-греческие споры из-за Кипра в 60-е и особенно в 1974 году. Тогда дело могло дойти вообще до военного столкновения между двумя странами – членами НАТО (Грецией и Турцией). Но нынешний кризис протекает в совершенно других геополитических условиях.

Нет противостоящего военного блока. То есть в 70-е годы можно было пугать Турцию советской военной угрозой и Варшавским договором, а сейчас Анкара покупает российские С-400 и согласовывает свои военные действия в Сирии в первую очередь с Москвой, а не Вашингтоном.

Во-вторых, Дональд Трамп действительно ослабляет НАТО, просто потому, что хочет снять с США ответственность за Европу и переложить большую часть расходов и забот об европейской безопасности на плечи самих европейцев и Евросоюза. Конечно, Трамп не может распустить НАТО, но он хочет, чтобы Америка сама принимала решения. Влияние Великобритании и Франции на своего союзника по НАТО в этих условиях еще больше падает, не говоря уже о влиянии такой неядерной и не до конца суверенной страны, как Германия.

В-третьих, понимая эту тенденцию, великие европейские державы (Франция и Германия) сами начинают говорить о необходимости создания европейской армии. Пусть робко и аккуратно, с оговорками о том, что оборонная политика Евросоюза завязана на НАТО, но все равно процесс пошел.

В-четвертых, Турция, хотя и сильнее, чем раньше, завязана с Евросоюзом, уже не смотрит на Запад в целом как на гаранта своего суверенитета. Она все больше и больше способна самостоятельно гарантировать его. Мечты о евроинтеграции давно похоронены, а присутствие в НАТО имеет для Турции смысл только как оформление ее военного партнерства с США. Проблемы с американцами тут же бьют по турецкому отношению к Североатлантическому альянсу, а давление европейцев и ЕС на Турцию лишь добавляет недовольство Анкары. В целом у Европы и США нет способов воздействия на Эрдогана: за годы его правления и особенно за последние годы они перебрали почти всё, и каждый раз были вынуждены искать пути примирения. Все просто –

Турция нужна Западу больше, чем он ей, и уж точно НАТО не может позволить себе потерять своего единственного азиатского участника.

В-пятых, альянс действительно теряет доверие в других частях света, в данном случае на Ближнем Востоке. Не потому, что американцы сдали курдов, а выводы сделают в отношении всего НАТО как такового. А потому, что вся политика Запада, то есть НАТО, в регионе в последние десятилетия, непоследовательна и несогласована. Штаты нападают на Ирак – Франция и Германия против. Штаты давят на Иран – Евросоюз против. Штаты всячески подыгрывает Израилю – Евросоюз пытается помогать палестинцам. И так практически по всем вопросам. Да, натовцы вместе воевали с ИГИЛ*, но теперь они уходят, и остаются Иран, Россия и Турция, но не как член НАТО, а как самостоятельная региональная держава.

Американское военное присутствие на Ближнем Востоке огромно, оно на порядок больше присутствия любой другой нерегиональной страны. Но что толку от этого для НАТО, если участие остальных стран альянса в региональных конфликтах зависит от воли и желания США? А если завтра США уйдут с Ближнего Востока – и скажут, что это европейская проблема, как они уже говорят про Украину? Трамп, в принципе, так уже и говорит про Сирию.

В этих условиях внутренний кризис в НАТО приобретает совсем другой характер. Не совсем ясно, кто сейчас вообще заинтересован в том, чтобы сглаживать противоречия внутри альянса. Понятно, что американские глобалисты-интервенционисты – но они отчасти скованы Трампом. Понятно, что британские стратеги-атлантисты, но у них сложнейшая ситуация с Брекзитом. Остается только франко-германский тандем, но он в принципе не может быть центром военного блока, сконструированного англосаксами для контроля над Европой и поддержания господства глобального атлантического проекта.

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