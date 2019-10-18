Макрон поставил под сомнение функционирование НАТО на фоне событий в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что события последних дней в Сирии ставят под сомнение функционирование НАТО.

«Мы входим в НАТО. Но о намерении США вывести свои войска я узнал из твиттов. И, насколько я понимаю, другая страна НАТО (Турция – прим. ВЗГЛЯД) решила атаковать того, кто был региональным партнером международной коалиции в борьбе против группировки «Исламское государство*» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Макрон, передает ТАСС.

Он также назвал грубой ошибкой НАТО и Запада происходящее в последнее дни в Сирии.

«Необходимо ясно подходить к ситуации. На мой взгляд, это заставляет задаться вопросом о функционировании НАТО», – подчеркнул французский лидер.

Ранее Франция потребовала от Турции остановить военную операцию в Сирии.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Турции в пятницу возобновили атаки на сирийский город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о временном прекращении огня, достигнутое с Соединенными Штатами. Сведения о возобновившихся атаках турецкой армии опроверг президент Турции Тайип Эрдоган.