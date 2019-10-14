Франция потребовала от Турции остановить военную операцию в Сирии

Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, говорится в заявлении Елисейского дворца, сделанного по итогам заседания совета обороны и национальной безопасности под председательством президента страны Эммануэля Макрона.

«Франция будет наращивать свои дипломатические усилия в тесной координации со своими партнерами... для обеспечения немедленного прекращения нынешнего наступления Турции», – передает РИА «Новости» сообщение Парижа.

В заявлении указано, что будет принята программа экстренного гуманитарного реагирования для местного населения Сирии. Также в заявлении подчеркивается, что Франция самым решительным образом осуждает наступление Турции.

Макрон на заседании заявил, что военная операция Турции может «привести к трагическим гуманитарным последствиям», в том числе к восстановлению влияния террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ).

Его позицию поддерживает глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. «Это наступление приведет к серьезным гуманитарным разрушениям. Франция ожидает от этой встречи конкретного требования прекратить наступление ... и твердой позиции по экспорту вооружений в Турцию», – передает Reuters слова главы МИД Франции на встрече со своими коллегами из ЕС в Люксембурге.

Напомним, ранее в понедельник глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что страны НАТО должны ввести оружейное эмбарго против Турции из-за ее военной операции на севере Сирии. Его позицию поддержал глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

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