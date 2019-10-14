В ЕС потребовали прекратить поставки оружия в Турцию

Страны НАТО должны ввести оружейное эмбарго против Турции из-за ее военной операции на севере Сирии, заявил в понедельник глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Его позицию поддержал Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

«Мы ожидаем сегодня единой позиции ЕС относительно этой операции, а также в том, что касается экспорта вооружений. Я думаю, что должен быть четкий сигнал от стран НАТО своему партнеру Турции», – передает ТАСС слова Шалленберга по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

Он добавил, что Австрия по-прежнему выступает за то, чтобы переговоры о вступлении Турции в ЕС были заморожены. При этом Шалленберг призвал Брюссель не поддаваться на шантаж Анкары открыть границы для потоков новых волн беженцев в Европу.

«Важным решением должно стать оружейное эмбарго из ЕС, а также сигнал в этом направлении НАТО», – добавил глава МИД Австрии.

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс также заявил, что страны – члены Евросоюза намерены достичь в Люксембурге консенсуса по введению оружейного эмбарго против Турции, а также рассмотреть другие санкции в отношении Анкары из-за ее военной операции в Сирии.

Тем временем глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что военная операция Турции в Сирии приведет к возрождению террористической организации «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в РФ), а также к настоящей гуманитарной катастрофе.

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, в свою очередь заявил, что операция Турции на севере Сирии после договоренности о взаимодействии между курдами и Дамаском ставит под угрозу безопасность стран - членов НАТО.

«Надо упомянуть, что Турция является членом НАТО, а сегодня стало известно о формировании коалиции между Башаром Асадом и курдами. То есть с официальной точки зрения Турция в военном отношении противостоит президенту Сирии. А у НАТО есть пятая статья о коллективной обороне, которая говорит, что если один член подвергается нападению, другие страны должны ему помочь. Представьте, что Сирия или союзники Сирии ответят и нападают на Турцию, тогда что будет происходить с пятой статьей», – передает РИА «Новости» слова Ассельборна.

Напомним, в пятницу премьер-министр Финляндии Антти Ринне сообщил, что из-за обострения ситуации на севере Сирии Финляндия не будет выдавать новые лицензии на экспорт оружия в Турцию или другие воюющие страны.

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