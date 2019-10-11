Финляндия отказалась от новых военных контрактов с Турцией

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне сообщил, что из-за обострения ситуации на севере Сирии Финляндия не будет выдавать новые лицензии на экспорт оружия в Турцию или другие воюющие страны.

Как сообщает издание Yle.fi решение не выдавать новые лицензиине означает, что экспорт в Турцию сразу же прекратится, поскольку на исполнение уже оформленных сделок обычно требуется три-четыре года.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что судьба уже существующих сделок будет рассматриваться отдельно.

Как сообщает издание, доля Турции в финском экспорте оружия в прошлые годы составляла 13,2%, в то время как в 2014 году всего 3,3%.

Последнюю лицензию на экспорт оборонной продукции получил три недели назад производитель беспилотников Robonic Oy из Тампере. Компания поставляет в Турцию платформы для запуска дронов. В соответствии с лицензией, платформы будут использовать при тестировании новых систем защиты воздушного пространства, то есть платформы не должны применяться при нападении.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

Ранее стало известно, что турецкие войска начали штурм города Рас-эль-Айн и вошли в сирийский город Телль-Абъяд.

Минобороны Турции ранее сообщило, что турецкие военные захватили все назначенные цели.

Напомним, ранее в пятницу глава минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии погиб первый турецкий военнослужащий.

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