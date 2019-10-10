Турция захватила обозначенные цели в ходе операции в Сирии

Минобороны Турции сообщило о захвате целей, обозначенных в ходе новой трансграничной операции «Источник мира» в Сирии.

«Операция «Источник мира» успешно продолжалась в течение ночи и проводилась как с воздуха, так и на суше. Были захвачены обозначенные цели. Операция успешно продолжается в соответствии с [нашими] планами», – сказано в заявлении ведомства, передает ТАСС.

Также стало известно, что турецкие войска разобрали бетонные заграждения возле Телль-Халафа на границе с Сирией. По информации сирийской телестанции «Аль-Ихбария», военные готовятся начать вторжение на данном участке границы.

Согласно данным сводки коалиции СДС («Сирийские демократические силы»), потери в ее рядах составили за сутки три человека, также были убиты пять турецких военнослужащих.

Ранее стало известно, что турецкие войска начали штурм города Рас-эль-Айн и вошли в сирийский город Телль-Абъяд.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вторжение Турции в Сирию, пообещав «разрушить» турецкую экономику за нападение на сирийских курдов. Он также сообщил об эвакуации «самых опасных» боевиков ИГ* из Сирии.