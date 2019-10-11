В Турции заявили о первом погибшем солдате в ходе операции в Сирии

В ходе военной операции «Источник мира» в Сирии погиб первый турецкий военнослужащий, сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

«Наш боевой товарищ погиб 10 октября в ходе операции «Источник мира» при столкновениях с террористами (РПК-YPG) Рабочей партии Курдистана – Сил самообороны сирийских курдов», – цитирует ТАСС министра.

Кроме того, в минобороны Турции добавили, что число нейтрализованных в ходе операции «террористов РПК-YPG» достигло 277.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии с целью создания зоны безопасности.

ВС Турции нанесли удары по 181 объекту на территории Сирии. Сообщалось, что бои ведутся в Телль-Абъяде. Известно о жертвах среди мирного населения. Курды также обстреляли турецкие приграничные города. Позже в МИДе Турции заявили, что турецкие войска собираются зайти вглубь территории Сирии как минимум на 30 километров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов «ударить» по Турции финансово и с помощью санкций, в случае, если она не станет «играть по правилам».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о военной операции Турции.

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