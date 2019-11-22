Во Франции назначили спецпосланника по перезагрузке отношений ЕС и России

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил спецпосланника, который будет заниматься активизацией отношений Евросоюза с Россией, сообщает агентство Bloomberg.

Представитель Елисейского дворца уточнил, что данную должность занял бывший посол Франции в США Пьер Вимон, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство.

Отмечается, что, по мнению Макрона, сотрудничество с Россией необходимо в сферах кибербезопасности и обороны.

Ранее Польша пожаловалась на «поклоны» Макрона в адрес России. Сенатор Олег Морозов, комментируя этот инцидент газете ВЗГЛЯД, заявил, что эти действия не нарушают рамок европейской дипломатии.