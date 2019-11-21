В Совфеде объяснили польские жалобы на «поклоны» Макрона в адрес России

«Польша пытается занять в Европе место антироссийского форпоста. И не бесплатно. А Макрон не делает ничего, что выходило бы за рамки нормальной европейской дипломатии», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов, комментируя обвинения евродепутата от Польши Яцека Сариуш-Вольского в адрес президента Франции в «пророссийскости».

«Есть в Европе традиция – агрессивные, антироссийские настроения польских политиков, в том числе в Европарламенте. Причем зачастую на пустом месте», – сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Ранее депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил, что во Франции существует давняя «традиция поддаваться российскому давлению». В интервью польским журналистам, политик обвинил в «пророссийскости» президента Франции Эммануэля Макрона, а также французские политические элиты. «Я думаю, Макрон очень восприимчив российскому давлению. Там издавна был пророссийский уклон, особенно левая часть элиты, а, помимо этого, и правая тоже», – заявил Сариуш-Вольский.

По мнению сенатора Морозова, Эммануэль Макрон не делает ничего, что выходило бы за рамки нормальной европейской дипломатии, когда президент одной крупной европейской державы понимает необходимость нормальных отношений с другой крупной европейской державой – Россией.

«Мне кажется, Макрон ничего не делает за рамками традиции обычной евросолидарности и своей достаточно понятной позиции по НАТО, – отметил Морозов. – Он говорит, переводя на русский язык – решать какие-либо европейские или мировые проблемы без России непродуктивно. Это не принесет результата. Точка зрения Макрона в том, что надо строить Европу вместе с Россией». А то, что такая позиция президента Франции не нравится полякам, вполне понятно, добавил сенатор.

«Польша пытается занять в Европе место американского антироссийского форпоста. И делает это, естественно, не бесплатно. За ожидаемые от США блага, Польша расплачивается антироссийской риторикой и обвинениями своих европейских партнеров в некоей мифической пророссийскости», – заключил Олег Морозов.

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