В Польше заявили о «пророссийскости» Макрона

Во Франции существует давняя «традиция поддаваться российскому давлению», это проявляется в «пророссийскости» самого президента Франции Эммануэля Макрона и политических элит этой страны, заявил депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.

По словам парламентария, Макрон отдает приоритет отношениям с Москвой, чтобы компенсировать неудачи во внутренней политике, но эти «поклоны в адрес России» идут вразрез с интересами Польши и всей Европы, передает РИА «Новости».

«Я думаю, Макрон очень восприимчив российскому давлению. Там издавна был пророссийский уклон, особенно левая часть элиты, а, помимо этого, и правая тоже», – заявил Сариуш-Вольский в интервью Polska Times.

Также он не согласился с недавним высказыванием президента Франции о «смерти мозга» НАТО. По мнению парламентария, альянс находится «в добром здравии», а Макрон «ведет себя вне рамок дозволенного».

Напомним, в начале ноября Макрон выступил с громким заявлением о «смерти мозга» НАТО из-за утраты координации внутри альянса. Также Макрон потребовал изменить Договор о Европейском союзе, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны.

Слова французского лидера стали предметом дискуссии среди политиков. Так, канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с поставленным Макроном диагнозом НАТО. В России же подчеркивали, что заявление президента Франции полностью отражает современную ситуацию.

Газета ВЗГЛЯД анализировала заявку Макрона на лидерство в Европе.

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