Трамп резко осудил слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о смерти мозга НАТО оскорбительно для государств альянса и не соответствует действительности, заявил президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита НАТО в Лондоне.

Трамп заявил, что слова Макрона «оскорбительны для многих стран НАТО», например, «президент Турции (Тайип Эрдоган) заявил, что у Макрона случилась смерть мозга», передает ТАСС.

«Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция. Мы помогаем Европе. Это очень опасное заявление для них (Франции)», – добавил Трамп, передает РИА «Новости».

Американский лидер заявил также, что уровень оборонных расходов Германии, составляющий лишь 1-1,2% от ВВП страны, демонстрирует нечестное отношение Берлина к альянсу.

«Мы тратим (на оборону) 4-4,3% ВВП США, а Германия – 1%, максимум 1,2% при том, что их ВВП намного меньше (американского)», – отметил он.

Он добавил, что Евросоюз (ЕС) во многих вопросах нечестно ведет себя по отношению к США и должен «взяться за ум», чтобы избежать проблем.

Трамп заявил также, что американская сторона удовлетворена увеличением военных расходов НАТО, Столтенберг «проделал отличную работу».

Напомним, французский лидер заявил о «смерти мозга» НАТО и потребовал изменить Договор о ЕС, чтобы сообщество стало более независимым от альянса в вопросах обороны. Французские СМИ в этой связи предрекли НАТО «медленную смерть».

Канцлер Германии Ангела Меркель не поддержала поставленный альянсу «диагноз», президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа заявили, что не разделяют позицию Макрона, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини сказал, что его страна нуждается в НАТО, а президент Турции Реджеп Эрдоган нахамил Макрону в ответ на его слова.

Сообщалось также, что Трамп обиделся на Макрона из-за его заявлений.

Между тем, Столтенберг сообщал, что альянс намерен нарастить оборонные расходы на 400 млрд долларов к 2024 году по сравнению с 2016 годом. Вашингтон ожидает, что все страны – члены альянса к 2024 году увеличат расходы на оборону до 2% ВВП.