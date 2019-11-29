НАТО запланировало к 2024 году нарастить военный бюджет на сотни миллиардов долларов

НАТО намерено нарастить оборонные расходы на 400 млрд долларов к 2024 году по сравнению с 2016 годом, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Совокупное увеличение военных расходов НАТО к 2024 году составит 400 млрд долларов. Это беспрецедентный прогресс», – сказал Столтенберг, передает ТАСС.

Отмечается, что глава НАТО обозначил цифры в константных ценах 2015 года.

В четверг генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс одобрил новую формулу расчетов взносов в бюджет организации. По его словам, США будут платить меньше, а Германия – больше. Расходы Вашингтона и Берлина будут одинаковы – почти по 16% от бюджета НАТО, уточнил генсек.

Раньше США обеспечивали около 22% прямого финансирования НАТО, которое покрывает, в частности, расходы на содержание штаб-квартиры.