В НАТО одобрили снижение взносов США и увеличение поступлений от Германии

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НОВОСТЬ ЧАСА:Макрон ответил на послание Путина по ДРСМД
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Эйфория Нафтогаза дорого обойдется Украине
Армянские националисты для России лучше, чем украинские
Шнур должен разрушить миф о сварщиках
Земля и секс-скандалы придавили рейтинг Зеленского
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Умная Земля сама себя подогревает ради людей
Герман Садулаев, писатель, публицист
С XVII века ни одна из «банкирских семей» не вымерла – напротив, они размножаются не хуже Чингисхана. Вот пусть и начнут с себя. А нам в России точно не надо «сокращать выбросы», сокращать производства и уменьшать население. Подробности...
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Новое поколение убеждают в естественности гомосексуализма
Игорь Шенгальц, Публицист
Массированная пропаганда гомосексуализма ведет к вырождению Европы. Можно задать разумный вопрос: а причем здесь Россия? Пусть, мол, эти европейцы у себя там делают, что хотят, и спят, с кем хотят. Мы-то тут с какого боку? Подробности...
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«Шпионы ГРУ» шатают Европу методами Джеймса Бонда
Никита Коваленко, политический обозреватель
Если верить западным СМИ, то Россия уже выбрала президента США, украла американские ракетные технологии и секреты ОЗХО, регулярно проводит хакерские атаки и физически устраняет своих врагов. Теперь у России новая цель – развалить Испанию. Подробности...
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Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург
Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории РоссииПодробности...
Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасателиПодробности...
Tesla представила футуристический пикап Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 годаПодробности...
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