В НАТО одобрили снижение взносов США и увеличение поступлений от Германии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс одобрил новую формулу расчетов взносов в бюджет организации.

Согласно новой формуле, США сократят свою долю, а Германия увеличит, отметил генсек НАТО, передает РИА «Новости».

Сегодня расходы на содержание НАТО, которые ежегодно совместно оплачивают 29 государств-членов альянса, составляют 2,37 млрд евро. Доля Германии в этих расходах 14,8 %, а США – 22,1%, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство DPA.

Новая схема распределения расходов на содержание альянса предполагает, что с 2021 года как США, так и Германия будут оплачивать по 16,35% расходов.

Так Вашингтон будет ежегодно экономить около 120 млн евро. Эту сумму собираются распределить между Германией, которой придется дополнительно выделять на содержание НАТО около 33 млн евро, и остальными странами-участницами Североатлантического договора.

Единственная страна, отказавшаяся от участия в перераспределении расходов, – это Франция.

«Правительство в Париже отклонило этот план как несоответствующий поставленным целям», – заявили французские дипломаты.

К расходам, которые совместно оплачивают все 29 стран-участниц Североатлантического договора, относятся, содержание штаб-квартиры альянса в Брюсселе, а также военных штабов.

Кроме того, из бюджета делаются инвестиции в развитие совместно используемой инфраструктуры.

Сумма, которую страна выделяет на содержание НАТО, зависит от ее ВВП, но из этого правила сделано исключение для США, так как в ином случае американцам пришлось бы оплачивать около половины всех расходов на содержание альянса.

В штаб-квартире НАТО надеются, что перераспределение расходов на содержание блока поможет найти компромисс в вопросе повышения странами-членами альянса военных расходов до уровня 2% ВВП, как того добивается президент США Дональд Трамп.

Расходы Германии на оборону на данный момент составляют 47 млрд евро, что соответствует, по оценкам экспертов, 1,39% ВВП страны. В 2014 году эта статья бюджета составляла в ФРГ 35 млрд евро, или 1,18% ВВП.

Отметим, что в августе США пригрозили Германии выводом части своих войск за то, что немцы тратят мало денег на оборону.

В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО. Он требовал изменить Договор о ЕС, чтобы сообщество стало более независимым от альянса в вопросах обороны.

Французские СМИ в этой связи предрекли НАТО «медленную смерть».

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