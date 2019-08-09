США пугают немцев прекращением оккупации

США пригрозили Германии выводом части своих войск за то, что немцы тратят мало денег на оборону. Уникальная ситуация – Вашингтон грозит Берлину тем, о чем Германия только начинает мечтать. Почему США прибегают к такому странному приему, и в чем вообще смысл американских угроз?

Посос США в Германии Ричард Гренелл давно уже вызывает у немцев самые негативные эмоции. За 15 месяцев Гренелл успел отчитать немцев за многое – за недостаточные расходы на оборону, за отказ в поддержке политики давления на Иран, за участие в «Северном потоке-2» и вообще за политику в отношении Москвы. Он пугал немецкие компании санкциями за сотрудничество с Россией в вопросе экспортных трубопроводов, критиковал бывшего канцлера Шредера за работу над проектом «Северного потока».

Немецкие власти вяло возражали, а этой весной представитель оппозиционной Свободной демократической партии (в прошлом едва ли не самой проатлантической партии Германии) Вольфганг Кубики, занимающий пост вице-спикера Бундестага, призвал МИД «немедленно объявить Ричарда Гренелла персоной нон грата»:

«Если американский дипломат ведет себя как комиссар оккупационных войск, он должен увидеть, что у нашей толерантности тоже есть границы».

И вот сейчас посол-комиссар предложил сделать то, о чем многие немцы могут только мечтать: вывести из Германии часть американских войск. Причем сделал это не в виде уступки общественному мнению, а в виде практически угрозы.

Гренелл заявил агентству DPA, что США могут передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу из-за того, что ФРГ до сих пор не увеличила расходы на оборону до 2 процентов от ВВП:

«Действительно оскорбительно ожидать, что американский налогоплательщик дальше будет платить за более чем 50 тысяч американцев в Германии, тогда как немцы используют свой профицит торгового баланса на внутренние цели... Многочисленные президенты просили крупнейшую экономику Европы платить за свою собственную оборону. Это просьба, которая затянулась на многие годы и многие правительства».

По словам Гренелла, теперь настал тот момент, когда американцы и президент США должны реагировать.

Идея с передислокацией части американских войск из Германии в Польшу не нова: в последнее время поляки активно лоббировали ее, а в начале лета Вашингтон пообещал увеличить численность своего контингента с 4,5 тысяч на тысячу, а может и на две тысячи человек. Но в данном случае интересно не то, куда прибудут американские войска, а то, откуда они уедут и в каком количестве.

Переброска пары тысяч военных из Германии в Польшу ничего не меняет. В ФРГ находятся 35 тысяч военных и 17 тысяч гражданских американцев, работающих на военных базах. Но ведь Гренелл говорит о другом – он намекает на то, что Вашингтон может поставить под сомнение пребывание всего контингента. Мол, раз немцы не хотят платить нормальные деньги за свою оборону, то почему американцы должны это делать за них?

В этой логике все лукавство.

Да, США покрывают более двух третей расходов на содержание своего контингента, включая крупнейшую в мире базу американских ВВС в Рамштайне. Германия покрывает лишь треть расходов, причем в основном не в денежной форме, а бесплатным выделением земель под объекты и предоставлением инфраструктуры. Действительно, расходы Германии на свою оборону в целом сильно не дотягивают до 2 процентов от ВВП. И все обещания Берлина увеличить свой взнос в НАТОвскую копилку так и остаются обещаниями.

Именно поэтому Трамп уже два с половиной года грозит немцам – и вообще европейцам – чуть ли не выходом США из НАТО. Не хотите платить за свою оборону – останетесь без наших войск и защиты. Именно в этой логике и следует рассматривать нынешние заявления Гренелла: нет денег — нет американских солдат.

Вот только странно пугать этим немцев. Германия ведь по сути остается оккупированной территорией. Так что подобные предложения выглядят абсурдно: платите деньги за то, что вы лишены самостоятельности и являетесь нашим вассалом, а то мы уйдем. Да и рискованно, а вдруг немцы скажут «ну и убирайтесь».

В том то и дело, что в Вашингтоне уверены, что не скажут. Да, формально и юридически Германия суверенная держава, но за три четверти послевоенных лет в ней сформировалась специфическая элита. Точнее ее сформировали под чутким атлантическим руководством, и любой находящийся у власти политик оказывается обязан соблюдать главный принцип немецкой геополитики. А он гласит: «никакой альтернативы атлантическому единству нет».

То есть, Германия остается в положении проигравшей США и Великобритании войну страны, которая обязана полагаться на англосаксов в сфере обороны и безопасности. Понятно, что к национальному суверенитету это не имеет никакого отношения. Ну, так большинство немецкой политической и тем более интеллектуальной элиты воспринимают такое положение вещей как должное. Так уж их воспитали.

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Понятно, что со временем и справа, и слева появляется все больше тех, кто ставит под сомнение «атлантическую солидарность», то есть ярмо. Но их пока что успешно оттирали от власти и демонизировали как «радикалов». Их предложения по самостоятельности Германии объявляли антиамериканизмом или излишним доверием к русским, наивностью или национализмом. Все это более-менее срабатывало, до той поры пока не начался конфликт Запада и России, а в США не пришел к власти Трамп.

С приходом Трампа Америка начала отстаивать свои интересы как национального государства. По крайней мере, президент США не видит никакого интереса для своей страны в сохранении позиции мирового гегемона, выбрасывающего сотни миллиардов на поддержание все более и более размываемого статуса. Он не верит в построение глобальной западной империи и тем более в единый мир под присмотром и руководством США. Он хочет хотя бы переложить расходы на оборону на так называемых американских союзников, будь то в Японии или в Европе.

В случае с Германией это приводит к угрозам вывести войска, то есть сделать то,

о чем немцы мечтают, но не могут открыто сказать.

Большинство немцев уже высказывается за вывод американских баз: еще год назад опросы показывали соотношение сторонников вывода к сторонникам сохранения как 42 к 37. Но в связи с атлантическим сознанием немецкой элиты озвучить такое политическое требование могут пока что только тщательно оттираемые от власти и демонизируемые «Альтернатива для Германии» и «Левые».

Вопрос с американскими базами на самом деле лишь часть более общего вопроса - отношений с США. И тут с каждым годом, что особенно заметно на фоне конфликта Запада с Россией, все четче проявляется невозможное ранее – немцы считают США большей угрозой безопасности Германии, чем Россию. То есть, формальный союзник опаснее формального противника. На этом фоне особенно смешно смотрятся сетования Трампа по поводу того, что Штаты защищают Германию от России, а та платит русским миллиарды за газ.