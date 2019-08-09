США пригрозили Берлину выводом войск из Германии

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9 августа, пятница  |  Последнее обновление — 13:53  |  vz.ru
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Россиян ждет испытание падением цен

Россия победила инфляциюФото: Александр Рюмин/ТАСС
Россияне только начали привыкать к исторически низкой инфляции в 4-6%, как Россия столкнулась с еще более редким для нее явлением – дефляцией. Минэкономразвития ждет падения цен уже в августе. Однако радоваться не стоит – для экономики страны дефляция является более существенной проблемой, чем инфляция.  Подробности...
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Решение Ельцина изменило ход истории России

Владимир Путин во время утверждения его Госдумой председателем правительства 16 августа 1999 годаФото: Сергей Субботин/РИА Новости
Ровно 20 лет назад в этот день в России произошел переломный момент. За это время в стране начала развиваться экономика, была создана мощная армия, вооруженная современной техникой, восстановлен международный авторитет России, вернулся Крым, успешно проведена зимняя Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу. А началось все с назначения, сделанного президентом Борисом Ельциным.  Подробности...
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Причина взрыва на закрытом полигоне останется секретом Минобороны

Неудачные испытания на полигонах случаются несколько раз в год, но обычно без жертвФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В четверг на одном из самых секретных военных полигонов России под Северодвинском произошло ЧП. По официальной версии Минобороны, там взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Однако в близлежащих населенных пунктах было зафиксировано краткосрочное повышение радиационного фона, а акватория в районе места происшествия закрыта на месяц. Что же произошло на полигоне Нёнокса? Подробности...
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Кровавый маньяк 50 лет завораживает американцев

Чарльз Мэнсон по-прежнему является культовой фигурой для СШАФото: Zuma/Global Look Press
Исполнилось пятьдесят лет одному из самых чудовищных преступлений за всю историю Соединенных Штатов. Банда Чарльза Мэнсона залила кровью дома жителей Калифорнии – ради того, чтобы разразилась «межрасовая война». Однако в американском обществе так и не сложился консенсус по поводу того, кто был палачом, а кто жертвой. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Миссионер для заблудших и забуревших

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
В тюрьмах сидят не только закоренелые негодяи. В тюрьмах сидят разные люди. А кроме того, и закоренелые негодяи имеют такое же право на искусство, как и люди, оградившие себя от этого «днища» многочисленными перегородками. Подробности...
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Русские люди черепами не мерятся

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия строилась на том, что принимала в себя тех, кто стремился к ней. И были ли менее русскими умиравшие на Великой Отечественной татары, казахи, узбеки? Были ли они менее русскими, чем нынешние юноши и девушки, гуляющие по парку «Зарядье»? Подробности...
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Мертвые догмы несистемной оппозиции

Андрей Бабицкий, журналист
Ребята, действующие по принципу слепого отрицания, превращают все, к чему прикасаются их руки, в мертвую догму. Безраздельное «нет» не оставляет ни малейшего пространства для живого и конструктивного диалога. Подробности...
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              США пригрозили Берлину выводом войск из Германии

                 9 августа 2019, 12:50
              Фото: Uwe Anspach/Global Look Press
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Посол США в Берлине Ричард Гренелл допустил возможность перевода части американских военных из Германии в Польшу.

              «Оскорбительно, когда ждут, что налогоплательщики США продолжат оплачивать пребывание 50 тыс. американцев в Германии, но немцы при этом будут использовать торговый профицит для внутренних целей», – передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA слова Гренелла.

              Он отметил, что «многие президенты просили крупнейшую экономику Европы платить за собственную оборону», а теперь все дошло до того, что США вынуждены реагировать.

              Тем временем телеканал ARD со ссылкой Гренелла сообщает, что США могут передислоцировать часть американских военных в Польшу, передает РИА «Новости».

              Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала в Twitter, что Варшава исполняет свою обязанность перед НАТО по расходам на оборону, а Германия этого не делает. Она заявила, что «приветствовала бы, если американские войска в Германии пришли в Польшу».

              В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе – в общей сложности 35 тысяч. Сюда же относятся 17 тыс. американских и 12 тыс. немецких гражданских лиц, которые трудоустроены в американских войсках.

              Примечательно, что это не первая критика американского посла в адрес Берлина. Ранее Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них американских санкций из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток – 2». Тогда в Германии резко раскритиковали американского посла. 

              Гренелл ранее говорил, что Берлин не должен экономить на обороне, так как «Россия стоит на пороге».

              Напомним, в марте вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубицки призвал главу МИД Хайко Мааса выслать из страны американского посла в Берлине Ричарда Гренелла, которому не понравилось, что финансовое планирование Германии далеко от цели НАТО тратить 2% ВВП на оборону.

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