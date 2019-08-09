США пригрозили Берлину выводом войск из Германии

Посол США в Берлине Ричард Гренелл допустил возможность перевода части американских военных из Германии в Польшу.

«Оскорбительно, когда ждут, что налогоплательщики США продолжат оплачивать пребывание 50 тыс. американцев в Германии, но немцы при этом будут использовать торговый профицит для внутренних целей», – передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA слова Гренелла.

Он отметил, что «многие президенты просили крупнейшую экономику Европы платить за собственную оборону», а теперь все дошло до того, что США вынуждены реагировать.

Тем временем телеканал ARD со ссылкой Гренелла сообщает, что США могут передислоцировать часть американских военных в Польшу, передает РИА «Новости».

Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала в Twitter, что Варшава исполняет свою обязанность перед НАТО по расходам на оборону, а Германия этого не делает. Она заявила, что «приветствовала бы, если американские войска в Германии пришли в Польшу».

В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе – в общей сложности 35 тысяч. Сюда же относятся 17 тыс. американских и 12 тыс. немецких гражданских лиц, которые трудоустроены в американских войсках.

Примечательно, что это не первая критика американского посла в адрес Берлина. Ранее Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них американских санкций из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток – 2». Тогда в Германии резко раскритиковали американского посла.

Гренелл ранее говорил, что Берлин не должен экономить на обороне, так как «Россия стоит на пороге».

Напомним, в марте вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубицки призвал главу МИД Хайко Мааса выслать из страны американского посла в Берлине Ричарда Гренелла, которому не понравилось, что финансовое планирование Германии далеко от цели НАТО тратить 2% ВВП на оборону.

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