В Германии потребовали выслать посла США Гренелла

Вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубицки призвал главу МИД Хайко Мааса выслать из страны американского посла в Берлине Ричарда Гренелла.

Поводом для требований Кубицки стала критика Гренелла в адрес министра финансов Германии Олафа Шольца, который на днях представил бюджетный план страны на ближайшие несколько лет. В частности, Гренеллу не понравилось, что финансовое планирование Германии далеко от цели НАТО тратить 2% ВВП на оборону.

По мнению Кубицки, министр иностранных дел Германии Хайко Маас должен «незамедлительно объявить Ричарда Гренелла персоной нон грата». «Этот дипломат США, который ведет себя как верховный комиссар оккупирующей державы, должен знать, что наше терпение имеет границы», – заявил Кубицки, пишет Der Spiegel.

Он добавил, что не хочет защищать позицию Шольца, «но то, что американский посол снова вмешивается в политические вопросы Германии, терпеть нельзя».

Отметим, что по планам Шольца Германия увеличит долю расходов на оборону до 1,37% ВВП и приблизится к цели НАТО в 2%. Однако после этого доля расходов будет сокращаться до 1,25% ВВП, или 50,2 млрд долларов к 2023 году.

В феврале Гренелл уже говорил, что Берлин не должен экономить на обороне, так как «Россия стоит на пороге».

Примечательно, что это не первая критика американского посла в адрес Берлина. В январе Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них американских санкций из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток – 2». Тогда в Германии резко раскритиковали американского посла.