Немецких депутатов возмутили угрозы посла США из-за «Северного потока – 2»

Немецкие депутаты раскритиковали попытку давления американского посла в Берлине Ричарда Гренелла на компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток – 2».

«Это неприемлемое одностороннее обострение тона в трансатлантических отношениях», – заявил внешнеполитический эксперт фракции блока христианских партий ХДС/ХСС Юрген Хардт. Он призвал власти Германии выразить протест против таких действий Гренелла, передает Deutsche Welle.

Одновременно Хардт признал, что вопрос энергетической безопасности ЕС и его партнеров «нуждается в обсуждении, даже независимо от «Северного потока – 2». «Но эти дебаты будут вестись без давления извне», – отметил депутат.

В свою очередь зампредседателя Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер отреагировал на сообщения о действиях посла США в своем профиле в Twitter: «Известно ли мистеру Гренеллу, что время верховных комиссаров (высшие представители стран-победительниц во Второй мировой войне в Западной Германии в период оккупации) в Германии прошло?»

В то же время зампред фракции Левой партии в бундестаге Фабио Де Мази призвал вызвать Гренелла в МИД Германии. «Американскому послу, очевидно, показалось, что он наместник императора из Вашингтона в ФРГ», – возмутился депутат. По его мнению, «экстерриториальные санкции» против немецких компаний противоречат международному праву.

Ранее МИД Германии объяснил немецким компаниям, как им следует реагировать на провокационные письма посла США Ричарда Гренелла, касающиеся проекта «Северный поток – 2».