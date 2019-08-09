Политолог: США в итоге поставят Европу на колени

Возможный перевод части военных США из Германии в Польшу вскрыл противоречия, существующие между востоком и западом Европы, которым американцы успешно пользуются. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

«Немецкая элита, немецкие политики пребывают в состоянии шока. Таких заявлений, указаний в таком тоне из США до сих пор не звучало. Ситуация для немцев очень серьезная. Не Россия, не Китай, а именно американцы раскалывают Европу», – сказал Александр Рар.

«Трамп прямо заявляет, что будет работать только с тем, кто следует интересам США, будет делать то, что хочет Америка. Если немцы и французы не хотят, тогда они будут изолированы, разговоров с ними не будет. Мол, платите за наше вооружение, тогда мы будем считать вас союзниками», – пояснил собеседник.

По мнению эксперта, США сейчас действительно переключаются на «новую Европу», на страны бывшего Варшавского договора. «А те с удовольствием протягивают руку навстречу, поскольку хотят получать деньги и американскую военную поддержку», – констатировал Рар.

«Немцам нужно принять непростое решение. Или говорить американцам «гудбай» и пытаться выстроить Европу, у которой будут собственные интересы; или склонить голову и подчиниться. Для первого варианта немцам нужен консенсус всех европейских стран, их полная поддержка, которой сейчас нет. Восточные европейцы не хотят жить под контролем немецких и французских начальников. Они хотят к американцам», – отметил германский политолог.

«Второй вариант – это подчинение американскому диктату, который позволит сохранить объединенную Европу и солидарность внутри нее. И я думаю, что в конечном итоге США поставят Европу на колени. Заставят делать то, что они хотят. Европейцы не захотят раскола и пойдут на уступки», – предполагает Рар.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил о возможности перевода части американских военных из Германии в Польшу.

«Оскорбительно, когда ждут, что налогоплательщики США продолжат оплачивать пребывание 50 тыс. американцев в Германии, но немцы при этом будут использовать торговый профицит для внутренних целей», – отметил американский дипломат.

Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала в Twitter, что Варшава исполняет свою обязанность перед НАТО по расходам на оборону, а Германия этого не делает. Она заявила, что «приветствовала бы, если американские войска в Германии пришли в Польшу».

В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе – в общей сложности 35 тысяч. Сюда же относятся 17 тыс. американских и 12 тыс. немецких гражданских лиц, которые трудоустроены в американских войсках.

Примечательно, что это не первая критика американского посла в адрес Берлина. Ранее Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них американских санкций из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток – 2». Тогда в Германии резко раскритиковали американского посла.

Гренелл ранее говорил, что Берлин не должен экономить на обороне, так как «Россия стоит на пороге».

Напомним, в марте вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубицки призвал главу МИД Хайко Мааса выслать из страны американского посла в Берлине Ричарда Гренелла, которому не понравилось, что финансовое планирование Германии далеко от цели НАТО тратить 2% ВВП на оборону.