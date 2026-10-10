Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.4 комментария
Слюсарь заявил о 100 сбитых беспилотниках над Ростовской областью
Слюсарь: Системы ПВО сбили более 100 БПЛА над Ростовской областью
За ночь в Ростовской области силами противовоздушной обороны было уничтожено и подавлено более 100 беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«Всего ночью в Ростовской области уничтожено и подавлено более 100 БПЛА», – сообщил Слюсарь в своем канале в MAX.
По его словам, в результате воздушной атаки пострадали шесть жителей Ростова-на-Дону. Четверым потребовалась госпитализация, двое находятся в состоянии средней тяжести, одному проводят экстренную хирургическую операцию.
В Ростове-на-Дону повреждены несколько многоквартирных и частных домов. В Батайске попадание беспилотника пришлось на незаселенную многоэтажку в жилом комплексе. В Азове повреждения получили два судна, пострадавших на борту нет.
В ходе атаки также был поврежден железнодорожный мост, но на данный момент движение поездов по нему полностью восстановлено, отметил губернатор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Слюсарь сообщил, что воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост.
Он заявил, что пожар произошел в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотника.
В пятницу Слюсарь проинформировал об уничтожении почти 20 БПЛА над Ростовской областью.