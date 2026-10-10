Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.4 комментария
Над Самарской областью сбили несколько десятков беспилотников ВСУ
Силы ПВО отразили атаку нескольких десятков дронов ВСУ на Самарскую область
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку нескольких десятков украинских беспилотников на регион.
Силы противовоздушной обороны отразили атаку нескольких десятков беспилотников ВСУ в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Сегодня силами наших доблестных защитников в небе над Самарской областью было сбито несколько десятков беспилотников ВСУ. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет», – заявил глава региона.
Он добавил, что в настоящее время на местах падения дронов работают экстренные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе атаки украинских БПЛА в Самарской области повреждения получили несколько частных домов.