Над Самарской областью сбили несколько десятков беспилотников ВСУ

Силы ПВО отразили атаку нескольких десятков дронов ВСУ на Самарскую область

Tекст: Дмитрий Зубарев

Силы противовоздушной обороны отразили атаку нескольких десятков беспилотников ВСУ в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Сегодня силами наших доблестных защитников в небе над Самарской областью было сбито несколько десятков беспилотников ВСУ. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет», – заявил глава региона.

Он добавил, что в настоящее время на местах падения дронов работают экстренные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе атаки украинских БПЛА в Самарской области повреждения получили несколько частных домов.