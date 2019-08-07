В Германии заявили о критическом состоянии бундесвера

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Россия потеряла больше миллиарда долларов из-за юаня

Американцы обвинили Китай в манипулировании валютой Фото: Егор Алеев/ТАСС
США впервые с 1994 года официально обвинили Китай в манипулировании валютой. Мерой наказания в таких случаях является введение пошлин. Главным судьей в таких случаях должна выступать ВТО, однако Вашингтон давно пренебрегает этими формальностями. Неконтролируемые действия США уже привели к первым негативным финансовым последствиям, в том числе и для России. Подробности...
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Двадцать лет назад Россия была в шаге от катастрофы

В августе 1999-го Шамиля Басаева провозгласили «военным амиром объединенных сил моджахедов Дагестана»Фото: Reuters
Двадцать лет назад началась вторая чеченская кампания. Она сыграла огромную роль в истории России, став одновременно и последним актом десятилетней драмы распада СССР, и первым шагом к возрождению великой России. Тогда наша страна достигла самой глубокой точки своего падения, но сумела переломить ситуацию и начать движение вверх. Подробности...
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Танки становятся умнее людей

Проект израильского легкого танка – возможно, образец танка ближайшего будущегоФото: Кадр из видео
Израиль представил так называемый умный танк – прототип бронемашины ближайшего будущего. Ее особенностью станет, например, специальный шлем для экипажа, подобный тому, который носят летчики истребителя F-35. Каковы главные тенденции в создании бронетехники будущего и что в этом направлении делается в России? Подробности...
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Индия подала Украине плохой пример

Развод пограничников на индо-пакистанской границе – ежедневное шоу с демонстрацией «понтов»Фото: Mohsin Raza/Reuters
Штат Джамму и Кашмир – болевая точка в Южной Азии, где опасно сплелись интересы сразу трех ядерных держав – лишен автономии. В Дели решили ввести прямое управление на населенных мусульманами и периодически скатывающихся в войну землях, принадлежность которых оспаривают Пакистан и Китай. Некоторые считают, что перспектива ядерной войны теперь стала ближе. Но насколько ближе? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Москва, которую мы потеряли, и слава Богу

Андрей Манчук, политолог
Москва далеко не идеальна – несмотря на внешний блеск, в ней полно проблем. Но, вспоминая август 1999 года, я понимаю: сейчас это совсем другой город, ничем не похожий на свой прежний образ – на Москву, которую мы потеряли. Подробности...
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Зачем США продолжают санкционную войну с Россией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп давно готов заключить с Москвой «пакетную сделку». Однако большая часть конгрессменов не поддерживает его прагматизм и готова продолжать санкционную войну с Россией. До последней капли американской репутации. Подробности...
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Им не нужен диалог, им нужна конфронтация

Алексей Алешковский, сценарист
Мечтается, что у нас когда-нибудь будут системные «патриоты» и системные «либералы», между которыми будут распределяться голоса населения. Но вот с организацией «либералов», которые оказались бы любезны народу, у нас совершеннейшая засада. Подробности...
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              В Германии заявили о критическом состоянии бундесвера

              7 августа 2019, 14:56

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Ведомство, отвечающее за оснащение бундесвера, допустило оплошность при приобретении тяжелых вертолетов на сумму 5,6 млрд евро – секретные данные по ошибке разослали не выбранным поставщикам, а всем участникам тендера. Этот инцидент наглядно показывает критическое состояние армии, пишет Die Welt.

              Издание отмечает, что в Федеральном ведомстве по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации бундесвера (BAAINBw) в Кобленце сейчас нервная и напряженная обстановка. Ведомство насчитывает более 10 тыс. сотрудников, главная задача их состоит в оснащении бундесвера эффективной и надежной техникой, передает RT.

              Автор статьи Торстен Юнгхольт пишет, что в отношении этого ведомства действительно нужно что-то предпринимать, так как при закупках в Кобленце постоянно возникают «необъяснимые ошибки». Последний пример – с вертолетами, которые планировалось заменить уже десять лет. На вооружении бундесвера стоят введенные в эксплуатацию еще в 70-е годы вертолеты CH-53 компании Sikorsky. У вооруженных сил ФРГ 71 такой вертолет, но в дееспособном состоянии в прошлом году были только 16.

              В 2017 году было решено от 45 до 60 новых вертолетов, на это выделили 5,6 млрд евро. Более 20 предприятий Европы и США подали заявку, но в итоге остановились на двух вариантах: американский концерн Sikorsky с его новейшей моделью CH-53К King Stallion и Boeing с модернизированным вариантом  CH-47 «Чинук». BAAINBw должно было отправить им всю необходимую информацию, в том числе технические требования. Однако информацию получили не только Boeing и Sikorsky, но и все компании, которые участвовали в первом отборочном круге.

              О том, что что-то не так, в BAAINBw узнали только по указанию одной из этих компаний.

              Автор статьи называет это крайне неприятным инцидентом. Он напоминает, что суд недавно приговорил двоих сотрудников небольших оборонных предприятий к тюремному сроку по статье о разглашении гостайны за то, что они получили от одного из депутатов бундестага секретный проект финансового планирования Минобороны и передали его своим фирмам. Речь шла как раз о тяжелых транспортных вертолетах.

              Теперь государственную тайну разгласил сам бундесвер, передав их оборонным концернам по всему миру.

              Депутат бундестага от партии АдГ Рюдигер Лукассен считает, что «случай показывает, что BAAINBw безнадежно перегружено проектами по снабжению такого масштаба».

              «Этот случай вскрывает, в каком критическом состоянии находится бундесвер», – заявил Лукассен.

              Автор пишет, что перед новым министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр стоит задача взять под контроль критическую ситуацию со снабжением армии, так как «в плачевном состоянии» пребывают не только транспортные вертолеты, но и закупки новых штурмовых винтовок, новых военных кораблей, танков или самолетов.

              Ранее сообщалось и о других проблемах бундесвера – так, в понедельник немецкие СМИ сообщили, что минимум 42% летчиков ВВС Германии мало времени проводят в воздухе, нарушая предписания НАТО.


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