В Германии заявили о критическом состоянии бундесвера

Ведомство, отвечающее за оснащение бундесвера, допустило оплошность при приобретении тяжелых вертолетов на сумму 5,6 млрд евро – секретные данные по ошибке разослали не выбранным поставщикам, а всем участникам тендера. Этот инцидент наглядно показывает критическое состояние армии, пишет Die Welt.

Издание отмечает, что в Федеральном ведомстве по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации бундесвера (BAAINBw) в Кобленце сейчас нервная и напряженная обстановка. Ведомство насчитывает более 10 тыс. сотрудников, главная задача их состоит в оснащении бундесвера эффективной и надежной техникой, передает RT.

Автор статьи Торстен Юнгхольт пишет, что в отношении этого ведомства действительно нужно что-то предпринимать, так как при закупках в Кобленце постоянно возникают «необъяснимые ошибки». Последний пример – с вертолетами, которые планировалось заменить уже десять лет. На вооружении бундесвера стоят введенные в эксплуатацию еще в 70-е годы вертолеты CH-53 компании Sikorsky. У вооруженных сил ФРГ 71 такой вертолет, но в дееспособном состоянии в прошлом году были только 16.

В 2017 году было решено от 45 до 60 новых вертолетов, на это выделили 5,6 млрд евро. Более 20 предприятий Европы и США подали заявку, но в итоге остановились на двух вариантах: американский концерн Sikorsky с его новейшей моделью CH-53К King Stallion и Boeing с модернизированным вариантом CH-47 «Чинук». BAAINBw должно было отправить им всю необходимую информацию, в том числе технические требования. Однако информацию получили не только Boeing и Sikorsky, но и все компании, которые участвовали в первом отборочном круге.

О том, что что-то не так, в BAAINBw узнали только по указанию одной из этих компаний.

Автор статьи называет это крайне неприятным инцидентом. Он напоминает, что суд недавно приговорил двоих сотрудников небольших оборонных предприятий к тюремному сроку по статье о разглашении гостайны за то, что они получили от одного из депутатов бундестага секретный проект финансового планирования Минобороны и передали его своим фирмам. Речь шла как раз о тяжелых транспортных вертолетах.

Теперь государственную тайну разгласил сам бундесвер, передав их оборонным концернам по всему миру.

Депутат бундестага от партии АдГ Рюдигер Лукассен считает, что «случай показывает, что BAAINBw безнадежно перегружено проектами по снабжению такого масштаба».

«Этот случай вскрывает, в каком критическом состоянии находится бундесвер», – заявил Лукассен.

Автор пишет, что перед новым министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр стоит задача взять под контроль критическую ситуацию со снабжением армии, так как «в плачевном состоянии» пребывают не только транспортные вертолеты, но и закупки новых штурмовых винтовок, новых военных кораблей, танков или самолетов.

Ранее сообщалось и о других проблемах бундесвера – так, в понедельник немецкие СМИ сообщили, что минимум 42% летчиков ВВС Германии мало времени проводят в воздухе, нарушая предписания НАТО.