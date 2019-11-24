Французские СМИ предрекли медленную смерть НАТО

Взгляд
24 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:09  |  vz.ru
Разделы

У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
Перейти а раздел…

Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
Перейти а раздел…

Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей

Су-30МКИ радикально изменил военную ситуацию у границ ИндииФото: Марина Лысцева/ТАСС
Продолжаются спекуляции по поводу того, как Индия оценивает боевые качества российских истребителей по сравнению с самолетами производства Франции. Все это заставляет напомнить о том, как и почему Нью-Дели купили Су-30МКИ, каким образом эти истребители изменили расклад сил в регионе и как они реально выглядят на фоне зарубежных аналогов. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Пришло время нового миссионерства

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Надо увидеть вокруг людей, которые от вас отличаются. Молодую преподавательницу, которая поставила «сомнительный спектакль», и теперь ее полиция таскает на допросы. Увидеть человека, который не очень-то и за власть, но его мелкий бизнес прессуют, и он заслуживает справедливости. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Нормальность нуждается в защите

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
Поддержки заслуживают те, кто внизу – и те, кто имеет шансы пробиться на самый верх. Первых – чтобы как-то поддержать, не дать совсем погибнуть. Вторых – чтобы помочь взлететь. Слепой зоной оказываются обычные люди. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Жестокую казнь в Сирии повесили на русских

    Чем отличаются поколения бумеров, зумеров и миллениалов

    Обсуждение: 7 комментариев

    Новая атака США на «Северный поток»

      Перейти а раздел…

      Tesla представила футуристический пикап Cybertruck

      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
      Подробности...

      В Москве запустили МЦД

      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
      Подробности...

      Проект нового плацкартного вагона

      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

          Перейти а раздел…
          К какому поколению вы себя относите?
          • Поколению «бумеров» (40-60-е годы XX века)

          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

          • Поколению Y, «миллениалам» (80-90-е годы XX века)

          • Поколению Z, «зумерам» (родившиеся после 2000 года)

          Школьников в Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России. А вы знаете слова гимна наизусть?
          • Да

          • Нет, но планирую выучить

          • Нет, и не планирую учить

          • Я не гражданин России

          Как вы относитесь к идее отказа от использования в быту пластиковых пакетов?
          • Уже отказался(-лась)

          • Собираюсь отказаться

          • Не собираюсь отказываться

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Генштаб Украины заявил о «кошмарящей» Европу российской базе
              Луговой оценил сообщения о применивших «Новичок» «гэрэушниках» в БолгарииВ Совфеде оценили план Конгресса США по борьбе с «Северным потоком – 2»Курды объяснили нападения на российский патруль с камнямиНазвана причина смерти пилота самолета Москва – Анапа
              Патриарх Иерусалима попросил Путина помиловать израильтянку ИссахарЗеленского высмеяли за форму с черепомМиллиардер Блумберг бросил вызов ТрампуУкраинский политик посоветовал Киеву навсегда забыть про Крым и Донбасс
              Генштаб Украины заявил о «кошмарящей» Европу российской базеПушков оценил «доходчивое» объяснение Трампа отношения к УкраинеВетлицкая объяснила возвращение в Россию после 15 лет жизни в ИспанииПоклонская вступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

              Главная тема


              Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

              «не военные работали»


              Глава генштаба Украины назвал новую версию исчезновения унитазов с кораблей

              «плохо начал»


              Соловьев оценил требования нового посла США к России

              народная артистка СССР


              Пригожин потребовал прекратить «колбасить» Ротару

              Видео

              эксклюзивное интервью


              Организатор «убийства» Бабченко: Порошенко угрожал убить мою семью

              колониальная политика


              Британия для военной базы США украла целый архипелаг

              хуже первой мировой


              Последствия войны с Китаем напугали Америку

              народное достояние


              У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

              викторина


              Стихи вождя или стихи поэта?

              Стратегия Лукашенко


              Максим Соколов: С географией можно спорить

              Пропасть невежества


              Игорь Мальцев: Тотальный либерализм добрался до классического искусства

              Институт брака


              Сергей Мардан: У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

              на ваш взгляд


              К какому поколению вы себя относите?

              Французские СМИ предрекли медленную смерть НАТО

              24 ноября 2019, 20:08

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              Участники Североатлантического альянса, недавно отпраздновавшего своего 70-летие, все больше расходятся в своем видении угроз и приоритетов, пишет Le Figaro. Французская газета считает, что эта тенденция может привести к медленной смерти НАТО.

              Во времена холодной войны угроза со стороны СССР была достаточным основанием для объединения 12 стран-основательниц Североатлантического альянса, однако сейчас, хотя НАТО все еще функционирует, его фундамент ослаблен, передает ИноТВ содержание публикации.

              По мнению автора статьи, противоречия внутри альянса, который с 1952 по 2017 год пополнился еще 17-ю странами, начали оживать с 2014 года, когда Крым вернулся в состав России. Спорными направлениями стали отношения с Россией и зависимость от США. Главным объектом обеспокоенности США стал Китай, а в это время на плечи Парижа и Берлина легло дипломатическое решение украинского конфликта, рассуждает Le Figaro.

              После избрания Дональда Трампа президентом США темп развития событий резко сменился. «Новый американский лидер не утруждал себя выбором выражений для критики Европы и, в частности, Германии. Положение оставалось спокойным до 2018 года, когда США в одностороннем порядке объявили о решении вывести войска из Сирии. И хотя речь не шла об операции НАТО, доверие между союзниками в военной сфере было подорвано», – пишет французское издание.

              Кризис доверия усугубляется и трениями в области торговли и попытками Вашингтона продвигать собственные интересы, констатирует автор публикации. Германия и Франция предпринимают попытки продвигать собственные проекты коллективной обороны, однако договориться об их конечной цели также непросто, отмечает издание.

              Напряженность возникла и на восточном фланге НАТО. Она связана с действиями Турции, отношения которой с Европой серьезно ухудшились в связи с неудачей переговоров о вступлении в ЕС и миграционным кризисом.

              Ослабленное изнутри, НАТО внушает сомнения и сторонним наблюдателям, пишет газета. Конец Североатлантического альянса перестал казаться невозможным, констатирует издание.

              «Альянсу грозит медленная смерть и потеря интереса со стороны своих членов. Это серьезный вызов для европейцев, которые неспособны будут обеспечить собственную оборону без американской опоры и сдерживания», – заключает Le Figaro.

              Напомним, в начале ноября Макрон выступил с громким заявлением о «смерти мозга» НАТО. Президент Франции требовал изменить Договор о Европейском союзе, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны.

              Слова французского лидера стали предметом дискуссии среди политиков. Так, канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с поставленным Макроном диагнозом НАТО. В России же подчеркивали, что заявление президента Франции полностью отражает современную ситуацию.

              Газета ВЗГЛЯД анализировала заявку Макрона на лидерство в Европе.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............