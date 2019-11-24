Французские СМИ предрекли медленную смерть НАТО

Участники Североатлантического альянса, недавно отпраздновавшего своего 70-летие, все больше расходятся в своем видении угроз и приоритетов, пишет Le Figaro. Французская газета считает, что эта тенденция может привести к медленной смерти НАТО.

Во времена холодной войны угроза со стороны СССР была достаточным основанием для объединения 12 стран-основательниц Североатлантического альянса, однако сейчас, хотя НАТО все еще функционирует, его фундамент ослаблен, передает ИноТВ содержание публикации.

По мнению автора статьи, противоречия внутри альянса, который с 1952 по 2017 год пополнился еще 17-ю странами, начали оживать с 2014 года, когда Крым вернулся в состав России. Спорными направлениями стали отношения с Россией и зависимость от США. Главным объектом обеспокоенности США стал Китай, а в это время на плечи Парижа и Берлина легло дипломатическое решение украинского конфликта, рассуждает Le Figaro.

После избрания Дональда Трампа президентом США темп развития событий резко сменился. «Новый американский лидер не утруждал себя выбором выражений для критики Европы и, в частности, Германии. Положение оставалось спокойным до 2018 года, когда США в одностороннем порядке объявили о решении вывести войска из Сирии. И хотя речь не шла об операции НАТО, доверие между союзниками в военной сфере было подорвано», – пишет французское издание.

Кризис доверия усугубляется и трениями в области торговли и попытками Вашингтона продвигать собственные интересы, констатирует автор публикации. Германия и Франция предпринимают попытки продвигать собственные проекты коллективной обороны, однако договориться об их конечной цели также непросто, отмечает издание.

Напряженность возникла и на восточном фланге НАТО. Она связана с действиями Турции, отношения которой с Европой серьезно ухудшились в связи с неудачей переговоров о вступлении в ЕС и миграционным кризисом.

Ослабленное изнутри, НАТО внушает сомнения и сторонним наблюдателям, пишет газета. Конец Североатлантического альянса перестал казаться невозможным, констатирует издание.

«Альянсу грозит медленная смерть и потеря интереса со стороны своих членов. Это серьезный вызов для европейцев, которые неспособны будут обеспечить собственную оборону без американской опоры и сдерживания», – заключает Le Figaro.

Напомним, в начале ноября Макрон выступил с громким заявлением о «смерти мозга» НАТО. Президент Франции требовал изменить Договор о Европейском союзе, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны.

Слова французского лидера стали предметом дискуссии среди политиков. Так, канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с поставленным Макроном диагнозом НАТО. В России же подчеркивали, что заявление президента Франции полностью отражает современную ситуацию.

Газета ВЗГЛЯД анализировала заявку Макрона на лидерство в Европе.

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